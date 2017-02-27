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27 февраля 2017, 23:20 | Олимпизм | ТАСС

Всемирные военные игры торжественно закрылись в Сочи

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия III зимних Всемирных военных игр состоялась в Сочи, флаг соревнований передан Германии — стране, которая примет Игры в 2021 году.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов передал флаг Международного совета военного спорта военному атташе Германии Райнеру Швальбу и президент CISM <nobr>Аль-Шино</nobr> объявил Игры закрытыми. Увеличить
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Церемония началась с награждения победителей «гонки патрулей» по биатлону. Медали спортсменам вручили президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.

Специальный приз — Кубок лучшей команде — Аль-Шино вручил сборной России, награду принял начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Олег Боцман. После этого мэр Сочи Анатолий Пахомов передал флаг CISM военному атташе Германии Райнеру Швальбу, и Аль-Шино объявил Игры закрытыми.

Ради мира на планете

Выступая на церемонии закрытия Игр, Панков отметил, что они стали важным шагом в укреплении мира на планете.

«Мы продемонстрировали успехи военного спорта, нашу открытость и готовность к сотрудничеству. Мы доказали, что можем честно бороться и уважать друг друга. Главный результат Игр заключается в том, что мы стали значительно ближе друг к другу. Соревнования в Сочи — важный шаг в укреплении мира на нашей планете», — сказал замглавы Минобороны РФ.

«Военнослужащие из разных государств своим примером доказали, что “Дружба через спорт” — это не просто лозунг, а способ объединиться и вести равноправный диалог», — отметил он.

Он также поблагодарил президента CISM за возможности провести Всемирные военные игры в Сочи на трассах и стадионах, на которых три года назад проводились состязания Олимпиады.

«Мне довелось побывать на соревнованиях, я видел горящие глаза спортсменов, улыбки и радость зрителей, непередаваемые эмоции победителей. Именно за это мы любим спорт!», — рассказал Панков на церемонии закрытия Военных игр. Мероприятие прошло на высочайшем уровне, подчеркнул он.

Спектакль и концерт

После официальной части церемонии зрители увидели на экранах самые яркие моменты соревнований, затем начался ледовый спектакль «Зимние звезды России». В этот вечер на лед вышли звезды фигурного катания Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Перед зрителями выступили солистка Мариинского театра Елена Ушакова, пианист Александр Синчук и другие артисты, свое мастерство демонстрировали акробаты на льду, воздушные гимнасты и артисты хореографического коллектива. Завершили шоу участники проекта «Голос» Глеб Матвейчук и Ксана Сергиенко.

Итоги Игр

Победителем неофициального общекомандного зачета стала сборная России. На ее счету 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе и третье места заняли команды Италии (8−6−6) и Франции (6−12−5) соответственно.

Всего в ходе Игр спортсмены разыграли 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях. В спортивную программу вошли семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.
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