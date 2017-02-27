Сборная России с большим отрывом победила в медальном зачете Всемирных военных игр в Сочи

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«В неофициальном общекомандном зачете с первого дня лидером была команда Вооруженных сил России и удерживала первое место в течение всех трех дней. По результатам всех соревнований у команды РФ 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей», — сообщил журналистам начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ полковник Олег Боцман.

По его словам, особенно удачными Игры стали для Эдуарда Хренникова, который завоевал три золотые медали в спортивном ориентировании на лыжах, и представительницы этого же вида спорта Марии Кечкиной, на счету которой два золота. Две золотые медали положила в копилку сборной лыжница Наталья Коростелева, бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере. Еще один бронзовый призер Олимпиады 2010 года — лыжник Николай Морилов — в Сочи принес команде одно золото. Победитель чемпионата мира 2017 года биатлонист Максим Цветков завоевал две золотые и одну бронзовую награду.

Второй в общекомандном зачете стала сборная Италии, завоевавшая 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. «Замыкает тройку лидеров команда Франции, спортсмены которой принесли 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей», — добавил полковник.