Победительница Военных игр в Сочи австрийка Пильц не увидела в России негатива

«Я увидела добрых и доброжелательных людей здесь, в России. Ничего общего между тем, что говорится о России негативного, и тем, что я здесь нашла, нет. Я не чувствую себя в России дискомфортно или напряженно», — сказала спортсменка.

«Я общаюсь и дружу с русскими спортсменами. Как атлеты они очень сильные, как люди — приятные и доброжелательные», — продолжила Пильц.

Она рассказала, что сочинский скалодром напоминает парижский, на котором в свое время проходил чемпионат мира по скалолазанию. «Скалодром в Сочи действительно хорош — современный, мирового уровня», — добавила чемпионка.

III зимние Всемирные военные игры в Сочи завершатся в понедельник. Спортсмены из 26 стран уже разыграли большую часть медалей из 44 комплектов наград в личных и командных соревнованиях.