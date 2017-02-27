Китай рассчитывает получить от спонсоров $1 млрд на проведение ОИ-2022

«Их программа маркетинга очень проработанная», — сказал он и добавил, что программа рассчитана больше чем на $1 млрд. «Это очень серьезные спонсоры — в основном это китайские компании», — сказал Жуков. Глава ОКР отметил, что подготовка к Олимпийским играм в Пекине идет успешно.

По словам организаторов Олимпиады, маркетинговая программа рассчитана на период с 2017 по 2024 год и будет охватывать серию мероприятий, включая Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и 2020 года в Токио. Согласно условиям партнерства, спонсоры окажут поддержку в виде предоставления спортивной формы, продуктов питания, страховых полисов, авиабилетов, средств связи и финансовых средств. Взамен спонсоры и поставщики получат право на использование символики пекинской Олимпиады.