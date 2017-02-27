Китай рассчитывает получить от спонсоров $1 млрд на проведение ОИ-2022
ПЕКИН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай намерен получить от спонсоров поддержку на сумму более $1 млрд в рамках реализации маркетинговой программы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, возглавляющий координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к ОИ-2022.
«Их программа маркетинга очень проработанная», — сказал он и добавил, что программа рассчитана больше чем на $1 млрд. «Это очень серьезные спонсоры — в основном это китайские компании», — сказал Жуков. Глава ОКР отметил, что подготовка к Олимпийским играм в Пекине идет успешно.
По словам организаторов Олимпиады, маркетинговая программа рассчитана на период с 2017 по 2024 год и будет охватывать серию мероприятий, включая Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и 2020 года в Токио. Согласно условиям партнерства, спонсоры окажут поддержку в виде предоставления спортивной формы, продуктов питания, страховых полисов, авиабилетов, средств связи и финансовых средств. Взамен спонсоры и поставщики получат право на использование символики пекинской Олимпиады.
Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание,
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