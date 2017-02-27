МВД: Запрещенные WADA допинг-препараты приравнены в РФ к сильнодействующим веществам

По словам представителя МВД, соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу еще 14 октября 2016 года. «Постановлением правительства список сильнодействующих веществ дополнен следующими позициями: этилэстренол, остарин, GW 1516 и их производные со схожими химическими структурами или биологическими эффектами», — сообщили в МВД.

Этилэстренол — один из анаболических стероидов, выпускающийся под названием «Ораболин», который применяется для наращивания мышечной массы. Препарат «Остарин», относящийся к классу селективных модуляторов андрогенных рецепторов, позволяет добиться прироста мышечной массы и потери подкожного жира. Химическое соединение GW 1516, так называемый генный допинг, позволяет повышать силу и выносливость мышц даже в отсутствие тренировок и способствует сжиганию жировых отложений. Все эти препараты были внесены в запрещенный список WADA еще в 2008 году.

Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, список которых утверждается постановлением правительства, предусматривает ст. 234 УК РФ, предусматривающей наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.