МВД: Запрещенные WADA допинг-препараты приравнены в РФ к сильнодействующим веществам
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA)
допинг-препараты приравнены в РФ к ядовитым и сильнодействующим веществам, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность. Об этом говорится в ответе пресс-центра МВД России на запрос ТАСС.
По словам представителя МВД, соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу еще 14 октября 2016 года. «Постановлением правительства список сильнодействующих веществ дополнен следующими позициями: этилэстренол, остарин, GW 1516 и их производные со схожими химическими структурами или биологическими эффектами», — сообщили в МВД.
Этилэстренол — один из анаболических стероидов, выпускающийся под названием «Ораболин», который применяется для наращивания мышечной массы. Препарат «Остарин», относящийся к классу селективных модуляторов андрогенных рецепторов, позволяет добиться прироста мышечной массы и потери подкожного жира. Химическое соединение GW 1516, так называемый генный допинг, позволяет повышать силу и выносливость мышц даже в отсутствие тренировок и способствует сжиганию жировых отложений. Все эти препараты были внесены в запрещенный список WADA еще в 2008 году.
Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, список которых утверждается постановлением правительства, предусматривает ст. 234 УК РФ, предусматривающей наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter