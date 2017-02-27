Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28903599/
27 февраля 2017, 12:38 | Олимпизм | ТАСС

Победители летней Сурдлимпиады-2017 получат по 4 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей за победу на летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также отмечается, что за второе место российским спортсменам полагается денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей, обладатели бронзовых наград получат по 1,7 млн.

Сурдлимпийские игры — специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Впервые Сурдлимпиада прошла в 1924 году в Париже. Турнир 2017 года в Самсуне пройдет с 18 по 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Скрынник: руководство "Водника" прячется, ФХМР обратилась в Минспорт

Вице-губернатор Приморского края заверил, что ФК "Луч-Энергия" получит субсидии 28 февраля

"Лужники" предварительно планируется открыть матчем с аргентинцами 11 ноября