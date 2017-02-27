Победители летней Сурдлимпиады-2017 получат по 4 млн рублей

Также отмечается, что за второе место российским спортсменам полагается денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей, обладатели бронзовых наград получат по 1,7 млн.

Сурдлимпийские игры — специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Впервые Сурдлимпиада прошла в 1924 году в Париже. Турнир 2017 года в Самсуне пройдет с 18 по 30 июля.