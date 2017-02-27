Могли быть третьими. Где на Азиаде-2017 Казахстан не добрал «железобетонные» золотые медали

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С девятью золотыми медалями в активе, Казахстан, как говорилось ранее, расположился на четвертой строчке медального зачета. В зимних видах спорта среди азиатских спортсменов лучше нас только Япония (первое место), Южная Корея (второе место) и Китай (третье). Победы в тех видах спорта, где медали должны были быть «железобетонно», позволили бы опередить китайцев, которые, к слову, оторвались от казахстанской команды совсем незначительно. В активе Китая 12 золотых медалей, 14 серебряных и девять бронзовых наград. Результат наших спортсменов — девять золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых.

Борьбы за победу на Азиаде-2017 ждали от фигуриста Дениса Тена. Однако бронзовый призер Олимпиады в Сочи должной конкуренции на японском льду составить не смог. Во многом на выступление Дениса повлияло его падение во время короткой программы. Это стоило ему потери баллов — Тен по итогам первого выступления стал лишь девятым.

Однако, он сохранял теоретические шансы на подиум. Все помнят, что в Сочи он также был девятым, отыграв в итоге позиции в произвольной программе. В Саппоро, к сожалению, сделать ему это не удалось. Денис Тен в сумме набрал 198,88 баллов и стал лишь 10-м. Добавим, что ранее фигурист выиграл домашнюю Универсиаду в Алматы.

Ничего не предвещало плохого и на примере Юлии Галышевой. Спортсменка сейчас находится чуть ли не в лучших своих кондициях. В Алматы на Универсиаде она отметилась двумя золотыми наградами во фристайле (могул). После победного дубля было «серебро» Кубка мира. И в Японию она приехала в ранге главного фаворита, который укрепился после первого вида — параллельного могула (победа).

В одиночном же могуле развить успех ей не удалось. Галышева уступила в финале японской спортсменке. Причем отставание в баллах совсем незначительное. Рассуждать на тему кто виноват, судейство или ошибка Юлии, не будем. Так или иначе, минус стопроцентная золотая медаль.

Кроме того, еще один представитель могула хотя бы одну, но золотую медаль завоевать мог. Дмитрий Рейхерд (пятое место на ОИ в Сочи) отметился двумя «бронзами». И если в параллельном могуле третье место вполне сносный результат (на Азиатских играх в Алматы Рейхерд в параллельном могуле стал пятым), то в одиночном за «золото» мог биться.

Объективно неудачно выступила конькобежная сборная. Практически все фавориты не показали нужный уровень, оставшись без медалей. Единственная радость — это серебряная награда, которую завоевал Денис Кузин на дистанции 1000 метров. К слову, это его коронный вид. Для справки: Кузину принадлежит рекорд Казахстана на дистанциях 1000 и 1500 метров. На Олимпиаде в Сочи конькобежец стал седьмым на 1000 метров, а также в 2013 году завоевал «золото» чемпионата мира (также на 1000 метров).

В Саппоро же он завершил гонку только на втором месте, проиграв японцу всего 0.31. Добавим, что в составе мужской команды Кузин также стал обладателем «бронзы» в гонке преследования.

Практически идеально выступили в Японии биатлонисты. На их счету шесть побед в семи гонках. До стопроцентного результата не хватило победы Яна Савицкого в гонке преследования. Спортсмен принес Казахстану серебряную награду. Савицкий на дистанции допустил пять промахов, в то время как победитель гонки японец Микито Тачизаки — три. Но и то, на финише Савицкий проиграл чуть меньше шести секунд, и попади он в мишень хотя бы на один раз больше — «золото» было бы у нас.

Наконец, масс-старт в лыжных гонках у мужчин. К участвовавшим спортсменам нет претензий. Николай Чеботько финишировал третьим с отставанием в две секунды. Но самое интересное, это борьба за первое-второе место между японцем и нашим Сергеем Черепановым. Гонщики финишировали одновременно.

Итого: если не трогать медали китайских спортсменов, лишь прибавить к нашим те, которые явно упустили, то сумма золотых наград должна была составлять 15. А это уже на одну меньше, чем у корейцев (16).

Напомним, VIII зимние Азиатские игры в японском Саппоро проходили с 19 по 26 февраля. Спортсмены соревновались в 11 видах спорта и разыграли 64 комплекта медалей.

Казахстанские спортсмены смогли завоевать 32 медали, из которых девять высшей пробы. Также в активе сборной Казахстана 11 серебряных и 12 бронзовых наград.