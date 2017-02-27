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27 февраля 2017, 10:37 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков: Спортобъекты нужно передавать частному бизнесу в целях лучшей эксплуатации

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Спортивные сооружения, построенные за счет федерального бюджета, нужно передавать частному бизнесу для более эффективной эксплуатации, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник на Российском инвестиционном форуме состоялась панельная дискуссия по теме «Государственно-частное партнерство в спорте — проблемы и перспективы».

«Общество ожидает бесплатного оказания соответствующих услуг (по занятию спортом), поэтому на региональные власти ложится нагрузка по поддержке и обеспечению спортивных сооружений. Наиболее востребованы сейчас виды спорта на льду, водные виды спорта, футбол, игровые виды. Заставлять частный бизнес не нужно. Частная инициатива должна быть частной. Но передавать ему сооружения, конечно, нужно — частные инвесторы всегда эксплуатируют объекты лучше», — сказал Колобков.

Колобков также отметил, что Минспорта будет тратить на программу ГЧП более 250 миллионов рублей в год.

«У нас (Минспорта) есть программа государственно-частного партнерства. Сумма этой программы, к сожалению, невелика. Порядка 850 миллионов рублей на 2018−2020 годы. Это чуть больше 250 миллионов в год», — добавил министр.
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СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Доля расходов федерального бюджета на социальную инфраструктуру в спорте не покрывает потребности в ее развитии. Об этом сообщил на конференции в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи министр спорта РФ Павел Колобков.
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