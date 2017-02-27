Колобков: Спортобъекты нужно передавать частному бизнесу в целях лучшей эксплуатации

В понедельник на Российском инвестиционном форуме состоялась панельная дискуссия по теме «Государственно-частное партнерство в спорте — проблемы и перспективы».

«Общество ожидает бесплатного оказания соответствующих услуг (по занятию спортом), поэтому на региональные власти ложится нагрузка по поддержке и обеспечению спортивных сооружений. Наиболее востребованы сейчас виды спорта на льду, водные виды спорта, футбол, игровые виды. Заставлять частный бизнес не нужно. Частная инициатива должна быть частной. Но передавать ему сооружения, конечно, нужно — частные инвесторы всегда эксплуатируют объекты лучше», — сказал Колобков.

Колобков также отметил, что Минспорта будет тратить на программу ГЧП более 250 миллионов рублей в год.