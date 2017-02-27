Минспорт: Расходы на социальную инфраструктуру в РФ покрывают потребность в ее развитии

«На протяжении последних пяти лет, по данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета РФ, государственное финансирование объектов капстроительства в социальной сфере росло только в номинальном выражении. Однако расходы федерального бюджета в реальном выражении, которые скорректированы на индекс инфляции, в своей динамике отрицательны. Доля расходов государства не покрывает своей потребности в развитии социальной инфраструктуры», — сказал Колобков.

Он отметил, что по информации за 2015 год потребность в плавательных бассейнах составляет 10% от нормативной, плоскостных сооружениях — 30%, спортивных залах — 60%. «Ситуация осложняется из-за того, что Минфин определил субъектам федерации максимальные предельные уровни расходов на социальную инфраструктуру в регионе исходя из уровней региональных бюджетов», — посетовал министр.