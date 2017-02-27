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https://sport.mail.ru/news/olympics/28901373/
27 февраля 2017, 10:40 | Олимпизм | ТАСС

Минспорт: Расходы на социальную инфраструктуру в РФ покрывают потребность в ее развитии

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Доля расходов федерального бюджета на социальную инфраструктуру в спорте не покрывает потребности в ее развитии. Об этом сообщил на конференции в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи министр спорта РФ Павел Колобков.

«На протяжении последних пяти лет, по данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета РФ, государственное финансирование объектов капстроительства в социальной сфере росло только в номинальном выражении. Однако расходы федерального бюджета в реальном выражении, которые скорректированы на индекс инфляции, в своей динамике отрицательны. Доля расходов государства не покрывает своей потребности в развитии социальной инфраструктуры», — сказал Колобков.

Он отметил, что по информации за 2015 год потребность в плавательных бассейнах составляет 10% от нормативной, плоскостных сооружениях — 30%, спортивных залах — 60%. «Ситуация осложняется из-за того, что Минфин определил субъектам федерации максимальные предельные уровни расходов на социальную инфраструктуру в регионе исходя из уровней региональных бюджетов», — посетовал министр.

Программа Российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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