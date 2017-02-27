Сборная России лидирует в общекомандном зачете по итогам третьего дня Военных игр

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«После трех соревновательных дней III зимних Всемирных военных игр разыграно 34 комплекта наград. В активе сборной Вооруженных сил России, которая идет на первом месте, 30 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте идут военнослужащие из Италии в восемью золотыми медалями, на третьем месте представители австрийской армии, в активе которых четыре золота», — сказали в пресс-центре.

Лыжные гонки

В лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» были разыграны два комплекта медалей — в мужском и женском командном спринте. Всего в гонках приняли участие 30 команд из 16 стран. Победы в обеих гонках одержали дуэты из России. В составе победного коллектива мужских соревнований выступили Николай Морилов и Артем Мальцев. Они пробежали дистанцию за 20 минут 36,7 секунды. Вторыми с отставанием всего 0,1 секунды стали представители французской армии Поль Голябр и Клеман Арно. Третье место заняли финские лыжники Кусти Киттила и Юхо Микконен.

В женском первенстве победу праздновали лыжницы ЦСКА Наталья Коростелева и Наталья Ильина. Они пробежали дистанцию за 22 минуты 11,36 секунды. Вторыми с отставанием 12,61 секунды стали представительницы сборной швейцарской армии Алина Майер и Фабиана Визер. Третье место заняли итальянские спортсменки Чиара Понте де Зольт и Франческа Баудин.

Победители командного спринта армейцы Николай Морилов и Наталья Коростелева являются братом и сестрой. Интересно, что семь лет назад, на Олимпийских играх в Ванкувере, Морилов и Коростелева также в один день завоевали медали, только бронзовые, в командном спринте.

Спортивное ориентирование

В соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах на короткой дистанции спортсмены разыграли четыре комплекта медалей в индивидуальном и командном зачетах среди мужчин и женщин.

Победу в мужском первенстве одержал 14-кратный чемпион мира, майор российской армии Эдуард Хренников. Второе место занял болгарин Станимир Беломажев. Бронзовую медаль завоевал Владимир Игнатов. Для Хренникова эта золотая медаль стала шестой на зимних Всемирных военных играх. Таким образом, в его коллекции находятся все награды высшего достоинства в истории Олимпийских игр среди военнослужащих.

В короткой гонке среди женщин российские спортсменки выиграли все медали. Первой на финиш пришла Татьяна Оборина, второе место заняла победительница забега на среднюю дистанцию Мария Кечкина, бронзу выиграла Анастасии Кравченко.

Горнолыжный спорт

Победу в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» одержала итальянка Ирена Куртони, второе место заняла белорусская спортсменка Мария Шканова, третье — Лори Мужель. Лучшие результаты среди россиянок показали Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко — они заняли пятое и шестое места соответственно. В командном первенстве (по сумме трех лучших результатов членов команды) россиянки завоевали серебро. Золото выиграли итальянки, а бронзу — китаянки.

Шорт-трек

В Ледовом дворце «Айсберг» прошли заключительные соревнования по шорт-треку. 24 спортсмена из четырех стран (Италии, Китая, России и Южной Кореи) состязались в неолимпийской дисциплине — смешанной интернациональной эстафете на дистанции 3000 метров. В составе каждой команды выступили двое мужчин и две женщины из разных стран.

По итогам выступлений первое место заняли рядовой ВС РФ Даниил Ейбог, который выступал вместе с Арианной Фонтаной (Италия), Еленой Вивиани (Италия) и Хванг Жае Мином (Южная Корея).

Вторыми стали россиянки Евгения Захарова и Екатерина Константинова и итальянцы Юри Конфортола и Никола Родигари. Третье место заняли китайцы Ванг Руньян, Ву Ю, Янг Шуа и Нинг Квипенг.

По одной золотой медали по итогам гонки получили сборные России, Италии, и Кореи, серебряные — Россия, Италия, бронзу — Китай. При этом медалями были награждены все участники команд.

Скалолазание

Во дворце спорта «Большой» разыграны награды в скалолазании в дисциплине «боулдеринг» среди мужчин и женщин. Обладательницей золотой медали стала представительница сборной Австрии Джессика Пилз. Второй стала россиянка Ольга Яковлева, третьей — словенка Мина Маркович. В соревновании среди мужчин победу одержал российский спортсмен Вадим Тимонов. Серебряную награду выиграл француз Мануель Корну, бронзовую — словенец Домен Скофец.