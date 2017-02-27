Российским военным вручены награды CISM за организацию и проведение игр в Сочи
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Международного комитета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким
аль-Шино передал российским военнослужащим награды за вклад в организацию и проведение III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре Игр.
«Президент Международного комитета военного спорта полковник Абдулхаким
«Спасибо Российской Федерации и ее Вооруженным силам за те усилия и поддержку, которую вы оказываете нашим военным спортсменам», — приводятся в сообщении слова
Орденами за заслуги перед CISM были награждены статс- секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, министр спорта России Павел Колобков, начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Олег Боцман, представитель России в CISM подполковник Дмитрий Спицын, заместители начальника ЦСКА полковник Артем Громов и подполковник Светлана Ишмуратова, олимпийские чемпионы Николай Зимятов, Галина Куклева, Надежда Таланова и Евгения
В свою очередь, ведомственные награды Минобороны России получили президент CISM полковник Абдулхаким
Награда за заслуги перед CISM учреждена советом директоров Международного комитета военного спорта. Она вручается людям, внесшим значительный вклад в развитие спорта в национальных вооруженных силах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter