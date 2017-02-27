Российским военным вручены награды CISM за организацию и проведение игр в Сочи

«Президент Международного комитета военного спорта полковник Абдулхаким аль-Шино наградил российских военнослужащих наградами CISM за существенный вклад в организацию и проведение III Всемирных военных игр в Сочи», — говорится в сообщении.

«Спасибо Российской Федерации и ее Вооруженным силам за те усилия и поддержку, которую вы оказываете нашим военным спортсменам», — приводятся в сообщении слова аль-Шино на церемонии награждения. Он также отметил, что «такой высокий уровень организации игр был бы невозможен без поддержки министра обороны России Сергея Шойгу».

Орденами за заслуги перед CISM были награждены статс- секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, министр спорта России Павел Колобков, начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Олег Боцман, представитель России в CISM подполковник Дмитрий Спицын, заместители начальника ЦСКА полковник Артем Громов и подполковник Светлана Ишмуратова, олимпийские чемпионы Николай Зимятов, Галина Куклева, Надежда Таланова и Евгения Медведева-Арбузова.

В свою очередь, ведомственные награды Минобороны России получили президент CISM полковник Абдулхаким аль-Шино и генеральный секретарь организации полковник Дорах Мамби Коита, а также члены совета директоров CISM и главы спортивных делегаций иностранных армий.

Награда за заслуги перед CISM учреждена советом директоров Международного комитета военного спорта. Она вручается людям, внесшим значительный вклад в развитие спорта в национальных вооруженных силах.