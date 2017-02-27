Десять комплектов медалей будут разыграны в последний день Всемирных военных игр в Сочи

«В понедельник, 27 февраля, в заключительный соревновательный день III зимних Всемирных военных игр в Сочи будут разыграны десять комплектов медалей в четырех видах спорта», — сказали в пресс-центре.

На трассах горнолыжного центра «Роза Хутор» пройдет командная гонка ски-альпинистов. В составе мужской команды Вооруженных сил России на старт выйдут Евгений Марков и Айдар Нургалиев, в составе женской — Екатерина Митяева и Светлана Березань. Спортсмены выйдут на старт на высоте 1600 метров и поднимутся до вершины «Роза Пик» на высоту 2320 метров. Финиш будет расположен в той же точке, что и старт соревнований.

В лыжно-биатлонном центре «Лаура» пройдут мужская и женская эстафеты по спортивному ориентированию на лыжах. Гонки будут состоять из трех этапов. В составе мужской команды ВС РФ выступят Эдуард Хренников, Андрей Ламов и Степан Малиновский, в составе женской — Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Анастасия Кравченко.

Соревнования по биатлону пройдут в дисциплине «гонка патрулей», не являющейся олимпийской. Женские «патрули» побегут дистанцию 15 километров, а мужские — 20. В составе мужского «патруля» Вооруженных сил России на дистанцию выйдут Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов (командир патруля) и Сергей Клячин, в составе женского — Галина Нечкасова, Ульяна Кайшева, Анастасия Загоруйко и Лидия Дуркина (командир патруля).