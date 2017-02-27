Десять комплектов медалей будут разыграны в последний день Всемирных военных игр в Сочи
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Десять комплектов наград разыграют участники III зимних Всемирных военных игр в последний день соревнований, сообщили журналистам в пресс- центре игр.
«В понедельник, 27 февраля, в заключительный соревновательный день III зимних Всемирных военных игр в Сочи будут разыграны десять комплектов медалей в четырех видах спорта», — сказали в
На трассах горнолыжного центра «Роза Хутор» пройдет командная гонка
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Соревнования по биатлону пройдут в дисциплине «гонка патрулей», не являющейся олимпийской. Женские «патрули» побегут дистанцию 15 километров, а мужские — 20. В составе мужского «патруля» Вооруженных сил России на дистанцию выйдут Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов (командир патруля) и Сергей Клячин, в составе женского — Галина Нечкасова, Ульяна Кайшева, Анастасия Загоруйко и Лидия Дуркина (командир патруля).
Самая обширная состязательная программа ожидает скалолазов. Они разыграют четыре комплекта медалей. Как рассказал тренер ЦСКА и сборной Вооруженных Сил России Сергей Сигов, с лазанием на скорость связаны основные надежды нашей команды на медали соревнований по скалолазанию. В составе мужской сборной ВС РФ выступят Дмитрий Шарафутдинов, Дмитрий Факирьянов, Владислав Мызников, Сергей Лужецкий, Арман
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