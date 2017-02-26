Жуков: Макларен и WADA были введены в заблуждение показаниями Родченкова
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и глава независимой комиссии организации Ричард Макларен были введены в заблуждение показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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Макларен 18 июля 2016 года представила первую часть доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене
«Наша задача сегодня — как можно скорее восстановить антидопинговую систему, здесь достаточно эффективно работает антидопинговая комиссия Смирнова с WADA и МОК, не надо сейчас вести боевые действия, — сказал Жуков. — Во многом Макларен и WADA были введены в заблуждение этими пространными данными Родченкова».
9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.
После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все
«Вообще доклад больше похож на роман, написанный Родченковым, он не заслуживает доверия, особенно, если он сам заявляет, что был организатором всех схем, но во второй части уже указано, что его показания могут считаться достоверными, поскольку он давал их под угрозой экстрадиции из США. Но это
Также Жуков считает, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Я, конечно, надеюсь, что никаких ограничений по Олимпиаде не будет. Хотя мне понятно, что еще написано в письме МОК, что к нашим спортсменам будет предъявлять особый контроль. Но мы уже привыкли, ради Бога, пусть проверяют, мы сами за то, чтобы наши спортсмены были абсолютно чистыми», — сказал Жуков.
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