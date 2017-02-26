Жуков: Макларен и WADA были введены в заблуждение показаниями Родченкова

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Макларен 18 июля 2016 года представила первую часть доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг- проб с Игр 2014 года.

«Наша задача сегодня — как можно скорее восстановить антидопинговую систему, здесь достаточно эффективно работает антидопинговая комиссия Смирнова с WADA и МОК, не надо сейчас вести боевые действия, — сказал Жуков. — Во многом Макларен и WADA были введены в заблуждение этими пространными данными Родченкова».

9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.

После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

«Вообще доклад больше похож на роман, написанный Родченковым, он не заслуживает доверия, особенно, если он сам заявляет, что был организатором всех схем, но во второй части уже указано, что его показания могут считаться достоверными, поскольку он давал их под угрозой экстрадиции из США. Но это какая-то слабая гарантия того, что он сказал правду. Тем не менее, расследование будет продолжаться, это большая работа, я уверен, если мы восстановим антидопинговую систему, наши спортсмены будут участвовать во всех соревнованиях», — добавил глава ОКР.

Также Жуков считает, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Я, конечно, надеюсь, что никаких ограничений по Олимпиаде не будет. Хотя мне понятно, что еще написано в письме МОК, что к нашим спортсменам будет предъявлять особый контроль. Но мы уже привыкли, ради Бога, пусть проверяют, мы сами за то, чтобы наши спортсмены были абсолютно чистыми», — сказал Жуков.