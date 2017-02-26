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https://sport.mail.ru/news/olympics/28894853/
26 февраля 2017, 13:42 | Олимпизм | «Газета.Ру»

Смирнов: Макларен снял обвинения в российской государственной системе допинга

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (WADA) Виталий Смирнов прокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера о том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.

«Это очень реальный шаг, который говорит о том, что МОК отдает себе отчет в том, что не все так однозначно, и голословно признавать все те обвинения, которые изложены в докладе, безусловно, нельзя.

Даже тот же Макларен изменил свою точку зрения. Он снял обвинение в том, что была государственная система организации допинга и так далее. Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал бездоказательные обвинения, — рассказал Смирнов в эфире Первого канала.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало тот факт, что в докладе главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена недостает доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.
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