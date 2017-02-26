Смирнов: Макларен снял обвинения в российской государственной системе допинга

«Это очень реальный шаг, который говорит о том, что МОК отдает себе отчет в том, что не все так однозначно, и голословно признавать все те обвинения, которые изложены в докладе, безусловно, нельзя.

Даже тот же Макларен изменил свою точку зрения. Он снял обвинение в том, что была государственная система организации допинга и так далее. Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал бездоказательные обвинения, — рассказал Смирнов в эфире Первого канала.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало тот факт, что в докладе главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена недостает доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.