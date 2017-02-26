Президент CISM: Военные игры в Сочи стали лучшими в истории
СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким
Аль-Шино назвал III зимние Всемирные военные игры, которые проходят в Сочи, лучшими в истории игр.
«По организации и готовности спортивных объектов это лучшие игры за историю всех зимних военных игр», — сказал
В воскресенье он посетил финальный забег лыжной гонки в командном спринте, где российская команда в составе Натальи Ильиной и Натальи Коростелевой выиграла золотые награды.
Второй результат показала сборная Швейцарии, обладателями бронзы стали спортсменки из команды Франции.
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