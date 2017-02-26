Президент CISM: Военные игры в Сочи стали лучшими в истории

«По организации и готовности спортивных объектов это лучшие игры за историю всех зимних военных игр», — сказал Аль-Шино.

В воскресенье он посетил финальный забег лыжной гонки в командном спринте, где российская команда в составе Натальи Ильиной и Натальи Коростелевой выиграла золотые награды.

Второй результат показала сборная Швейцарии, обладателями бронзы стали спортсменки из команды Франции.