Путин объявил благодарность спортсменам РФ за успешное выступление на Универсиаде
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность российским спортсменам за успешное выступление на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в
Алма-Ате. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Среди тех, кому президент объявил благодарность, российские хоккеисты, получившие золото на соревнованиях, лыжники Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь, лыжницы Мария Давыденкова и Лилия Васильева, конькобежка Александра Качуркина.
Сборная России в
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