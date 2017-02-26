Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28894234/
26 февраля 2017, 12:04 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин объявил благодарность спортсменам РФ за успешное выступление на Универсиаде

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность российским спортсменам за успешное выступление на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Среди тех, кому президент объявил благодарность, российские хоккеисты, получившие золото на соревнованиях, лыжники Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь, лыжницы Мария Давыденкова и Лилия Васильева, конькобежка Александра Качуркина.

Сборная России в Алма-Ате обновила собственный рекорд 2015 года по числу завоеванных медалей (56) на зимних Универсиадах. Всего по итогам соревнований в Алма-Ате на счету российских спортсменов 71 награда: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. У ближайшего преследователя в медальном зачете — команды Казахстана — 36 завоеванных медалей, 11 из которых высшего достоинства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Кабмин распределил 7,8 млрд рублей на строительство объектов Универсиады в Красноярске

Кабмин распределил 7,8 млрд рублей на строительство объектов Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило субсидии в размере почти 7,8 млрд рублей на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский