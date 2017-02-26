Путин объявил благодарность спортсменам РФ за успешное выступление на Универсиаде

Среди тех, кому президент объявил благодарность, российские хоккеисты, получившие золото на соревнованиях, лыжники Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь, лыжницы Мария Давыденкова и Лилия Васильева, конькобежка Александра Качуркина.

Сборная России в Алма-Ате обновила собственный рекорд 2015 года по числу завоеванных медалей (56) на зимних Универсиадах. Всего по итогам соревнований в Алма-Ате на счету российских спортсменов 71 награда: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. У ближайшего преследователя в медальном зачете — команды Казахстана — 36 завоеванных медалей, 11 из которых высшего достоинства.