Руководитель проекта: Военные игры в Сочи организованы на высоком уровне
СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирные военные игры в Сочи проходят на очень высоком уровне, заявил журналистам проектный менеджер игр Гильерме Киз.
«Мне кажется, что со мной согласятся, в том числе представители CISM (Международного совета военного спорта — прим. ТАСС), что вы делаете большую работу и все проходит на очень высоком уровне», — сказал Киз.
Он рассказал, что дважды побывал в Сочи перед играми. «Первый раз я был здесь в апреле 2016 года. И даже тогда мы знали, что вы можете сделать все, что вы хотите. У вас отличные олимпийские объекты», — отметил менеджер игр.
«С того времени было понятно, что все олимпийские объекты в идеальном состоянии и подготовлены для проведения игр», — добавил он.
Киз назвал команду России сильнейшей на военных играх в Сочи. «Вы, конечно, самая сильная команда, и это неоспоримый факт», — сказал менеджер состязаний.
III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи, на них разыгрываются 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В спортивную программу включены семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
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