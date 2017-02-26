Руководитель проекта: Военные игры в Сочи организованы на высоком уровне

«Мне кажется, что со мной согласятся, в том числе представители CISM (Международного совета военного спорта — прим. ТАСС), что вы делаете большую работу и все проходит на очень высоком уровне», — сказал Киз.

Он рассказал, что дважды побывал в Сочи перед играми. «Первый раз я был здесь в апреле 2016 года. И даже тогда мы знали, что вы можете сделать все, что вы хотите. У вас отличные олимпийские объекты», — отметил менеджер игр.

«С того времени было понятно, что все олимпийские объекты в идеальном состоянии и подготовлены для проведения игр», — добавил он.

Киз назвал команду России сильнейшей на военных играх в Сочи. «Вы, конечно, самая сильная команда, и это неоспоримый факт», — сказал менеджер состязаний.