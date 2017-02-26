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26 февраля 2017, 10:08 | Олимпизм | Sports.kz

Кто принес Казахстану медали на Азиаде-2017

Сборная Казахстана заняла четвертое место в медальном зачете зимних Азиатских игр в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана заняла четвертое место в медальном зачете зимних Азиатских игр в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
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В общей сложности казахстанские спортсмены завоевали 32 медали — 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых.

Шесть золотых медалей сборная Казахстана выиграла в биатлоне — Галина Вишневская (3), Ян Савицкий (2) и команда в смешанной эстафете (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Максим Браун, Ян Савицкий). Еще три награды высшей пробы принесли лыжник Ринат Мухин, фристайлистка Юлия Галышева и мужская хоккейная сборная.

«Серебро» команда Казахстана завоевала в лыжных гонках — Елена Коломина (2), Сергей Черепанов и мужская сборная в эстафете (Сергей Черепанов, Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько, Ринат Мухин), прыжках с трамплина — мужская команда (Сабыржан Муминов, Константин Соколенко, Марат Жапаров, Сергей Ткаченко), конькобежном спорте — Денис Кузин, биатлоне — Василий Подкорытов, Ян Савицкий, Алина Райкова и вторая команда в смешанной эстафете (Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов, Антон Пантов), фристайле — Юлия Галышева.

Бронзовыми призерами стали лыжники Елена Коломина и Николай Чеботько, летающие лыжники Сергей Ткаченко и Марат Жапаров, фристайлист Дмитрий Рейхерд (2), мужская команда в конькобежном спорте (Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Федор Мезенцев) и женская — в шорт-треке (Мадина Жанбусинова, Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова), фигуристка Элизабет Турсынбаева, биатлонистки Алина Райкова и Дарья Усанова и женская хоккейная сборная.

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