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26 февраля 2017, 9:23 | Олимпизм | «Прессбол»

Максим Рыженков: Пока с нами мудрый руководитель, сам демонстрирующий здоровый образ жизни, все у нас получится

Первый заместитель главы администрации президента Беларуси, бывший помощник главы государства по вопросам физической культуры и спорта Максим Рыженков на церемонии награждения «Триумф. Героям спорта» рассказал о росте популярности спорта в стране и о роли в этом процессе Александра Лукашенко.

«Сегодняшний триумф это только часть того триумфа, который спортсмены видели на лицах наших болельщиков, когда достигали своих высот. Это триумф тысяч ребятишек, которые воодушевились примером и помчались в секции. Это триумф заполненных арен, на которые стремятся сегодня наши болельщики для того, чтобы посмотреть спортивные мероприятия. Это триумф заполненных спортивных сооружений, где все больше и больше наших граждан оттачивают спортивное мастерство и пропагандируют здоровый образ жизни.

Хочу поблагодарить их за все это, а также сказать, что мы все — одна большая команда: спортсмены, специалисты, тренеры, врачи. Те, кто освещается нас в СМИ. Пока мы единая команда, пока с нами мудрый руководитель, который на собственном примере показывает здоровый образ жизни, у нас все получится. И флаг Беларуси будет сиять в небе выше всех других», — цитирует Рыженкова по эфиру «Беларусь 1» by.tribuna.com.

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