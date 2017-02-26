Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28893450/
26 февраля 2017, 9:21 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан занял четвертое место в медальном зачете Азиады-2017

Сборная Казахстана расположилась на четвертой позиции в медальном зачете зимних Азиатских игр в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана расположилась на четвертой позиции в медальном зачете зимних Азиатских игр в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заключительный игровой день Азиады-2017 медали Казахстану принесли биатлонисты Ян Савицкий («золото»), Галина Вишневская («золото») и Алина Райкова («серебро»), лыжники Сергей Черепанов («серебро») и Николай Чеботько («бронза»), фристайлисты Юлия Галышева («серебро») и Дмитрий Рейхерд («бронза») и мужская хоккейная сборная («золото»).

В общей сложности сборная Казахстана завоевала 32 медали — 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. Первое место в медальном зачете заняла команда Японии, второе — Южная Корея, третье — Китай.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Хулио Сезар Чавес-младший: «Альварес не сдержал слово насчет Головкина, я ему не верю»

«Польский монстр» ждет боя с Головкиным

Джесси Варгас: «Головкин победит Джейкобса нокаутом»