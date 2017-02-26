Восемь комплектов наград будут разыграны на Военных играх в воскресенье
СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будет разыграно в воскресенье, на третий день III зимних Всемирных военных игр в Сочи, сообщили журналистам в
пресс-центре Игр.
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«Сегодня, 26 февраля, на III зимних Всемирных военных играх спортсмены из 26 стран разыграют восемь комплектов наград в пяти видах спорта», — сказали в
Комплекты медалей
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