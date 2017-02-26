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26 февраля 2017, 8:16 | Олимпизм | ТАСС

Восемь комплектов наград будут разыграны на Военных играх в воскресенье

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будет разыграно в воскресенье, на третий день III зимних Всемирных военных игр в Сочи, сообщили журналистам в пресс-центре Игр.

Участники Игр будут соревноваться в пяти видах спорта. Увеличить
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«Сегодня, 26 февраля, на III зимних Всемирных военных играх спортсмены из 26 стран разыграют восемь комплектов наград в пяти видах спорта», — сказали в пресс-центре.

Комплекты медалей

На трассах центра «Роза Хутор» пройдут соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» среди женщин. В составе российской сборной борьбу за медали поведут Ксения Алопина, Дарья Овчинникова, Ольга Погребитская и Екатерина Ткаченко.

В лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» пройдет командный спринт. В нем выступят четыре российских команды — две женские и две мужские. Среди мужских команд сначала пройдет два полуфинала, по итогам которых в финал пройдут по пять лучших команд. Среди женских команд полуфинальных соревнований не будет, они начнут борьбу за медали со стадии финала.

В ледовом дворце «Айсберг» начнется смешанная эстафета по шорт-треку. Руководствуясь девизом Международного совета военного спорт (CISM) «Дружба через спорт» в шорт-треке медали разыграют шесть интернациональных команд, в состав которых вошли российские военнослужащие.

«В активе российской команды по шорт-треку уже две медали Игр-2017. Бронзовые награды завоевали Денис Айрапетян и Евгения Захарова, оба отличились на дистанции 500 метров. Напомним, рядовой Айрапетян завоевал эту награду с температурой 38,5 градуса. По решению тренерского штаба нашей сборной, он освобожден от участия в стартах на Всемирных играх по состоянию здоровья», — добавили в пресс- центре.

Среди скалолазов пройдут состязания в дисциплине «боулдеринг» среди мужчин и женщин. В составе сборной Вооруженных Сил России выступят трехкратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Лужецкий, Вадим Тимонов, Арман Тер-Минасян и Дмитрий Факирьянов. В составе женской команды ВС РФ выступят прапорщик Ольга Яковлева, рядовой Татьяна Шемулинкина, рядовой Евгения Лапшина.

В лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» пройдет мужской и женский спринт по ориентированию на лыжах. «Спортивную честь» России на этих стартах будут защищать пятикратный чемпион Всемирных военных игр Эдуард Хренников, Андрей Ламов, Степан Малиновский и Владимир Игнатов. В составе женской команды выступят Татьяна Власова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина и Анастасия Кравченко.
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