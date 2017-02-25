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25 февраля 2017, 17:47 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан уступает шесть «золотых» Китаю перед последним днем Азиады-2017

Перед заключительным днем зимних Азиатских игр в Саппоро сборная Казахстана продолжает идти на четвертом месте в медальном зачете, сообщает Sports.kz.

Казахстан с 24 медалями (6 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых) расположился на четвертой позиции в медальном зачете. Возглавляет таблицу Япония — 65 (22−21−22), на втором месте — Южная Корея — 47 (16−15−16), на третьем — Китай — 31 (12−12−7).

В субботу, 25 февраля, копилку сборной Казахстана пополнили биатлонные и хоккейные сборные, команда прыгунов с трамплина, а также фигуристка Элизабет Турсынбаева.

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