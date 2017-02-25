Без доказательств: WADA подвергло критике доклад Макларена

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Как сообщил генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер, об этом было объявлено в Лозанне на недавнем собрании WADA для международных федераций, на котором разъяснялось, как интерпретировать данные, содержащиеся в докладе. Открытое письмо де Кеппера было опубликовано пресс-службой МОК.

Министр спорта РФ Павле Колобков сказал ТАСС, что ведомство согласно с оценкой WADA о нехватке доказательств в докладе.

Неадекватные переводы

Первая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована 18 июля 2016 года, а вторая — 9 декабря. В докладе в том числе говорится о махинациях с допинг-пробами россиян во время зимней Олимпиады 2014 года, которая проходила в Сочи.

Как указано в письме де Кеппера, WADA сочло, что в докладе представлены неадекватные переводы текстов, в связи с чем у комиссии Макларена были затребованы официальные переводы. Как утверждает генеральный директор МОК, WADA также обратило внимание на тот факт, что если в первой части доклада Макларен заявляет о государственной поддержке допинга в России, то во второй использует другую формулировку «институциональный заговор». Учитывая появившиеся разночтения, МОК запросил у WADA дополнительные сведения о том, кто мог быть вовлечен в процесс махинаций с допинг-пробами, если они имели место. Международным спортивным федерациям в случае возникновения вопросов было рекомендовано обращаться к комиссии Малкарена за уточнениями напрямую.

Недостаток доказательной базы в докладе Макларена WADA, чье заявление было опубликовано порталом Insidethegames, объяснило утилизацией многих образцов, которые хранились в Московской антидопинговой лаборатории, деятельность которой была приостановлена в ноябре 2015 года. «Таким образом, эти образцы невозможно проверить повторно», — сказано в заявлении WADA.

Борьба с допингом должна быть независимой

Де Кеппер в письме подчеркнул, что МОК настаивает на реформировании WADA и создании новой антидопинговой структуры, которая была бы независима от спортивных федераций и национальных интересов. Кроме того, в письме говорится о том, что МОК полностью поддерживает восстановление антидопинговой системы в России, но при этом, по мнению организации, в преддверии Олимпийских игр 2018 года российских спортсменов должны проверять на допинг более тщательно, чем представителей других стран.