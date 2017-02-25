Золотом единым? Почему в Пхенхане-2018 нас может ждать провал
За год до старта Олимпийских игр-2018 «Советский спорт» проанализировал ситуацию в сборных России по зимним видам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы пришли к неутешительному выводу — в Пхенчхане мы вполне можем остаться всего с одной золотой медалью.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 комплектов наград).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
1 3 1 5.
Из пяти медалей Сочи-2014, завоеванных российскими лыжниками, четыре были добыты при непосредственном участии Максима Вылегжанина и Александра Легкова. Сейчас оба отстранены от соревнований по подозрению в применении допинга — вот оно, эхо второй части доклада Макларена. Причем призеры Сочи в этом списке не единственные — выступать в официальных стартах пока не может еще ряд спортсменов, включая Алексея Петухова и Евгения Белова. В итоге единственный надежный козырь в рукаве тренерского штаба — Сергей Устюгов, в этом сезоне вышедший на новый уровень. На счету молодого россиянина — победа в последнем «Тур де Ски», еще три медали на других этапах Кубка мира (включая золото в швейцарском Давосе) и статус лучшего спринтера планеты — по крайней мере, свободным стилем на короткой дистанции Сергея почти не догнать.
Вот только за ним — провал. Олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, перенеся травму спины, пока никак не наберет форму. Глеб Ретивых и Петр Седов завоевали по золоту в Пхенчхане — но туда не приехали не только наши лидеры, а все звезды вообще (больно неудачно этап в Корее лег в расписание сезона, выбиваясь из графика подготовки к ЧМ). Наталья Матвеева дважды победила в Тоблахе (в личном спринте и в командном — вместе с Юлией Белоруковой), но те успехи так и остались для нее единственными, плюс самой Наталье уже за 30 лет, а резерв в женской команде не наблюдается. В общем, не вернутся Легков и Вылегжанин — рассчитывать придется только на Устюгова. Вернутся — непонятно, в какой будут форме. Вопросов о перспективах нашей лыжной сборной перед Олимпиадой пока гораздо больше, чем ответов.
БИАТЛОН (11).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
1 2 1 4.
Радость от победы нашей мужской сборной в эстафете и конфликты с Мартеном Фуркадом по ходу чемпионата мира в Австрии отвлекли внимание от главного — у нас в биатлоне все
БОБСЛЕЙ (3).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
2 0 0 2.
В Сочи у нас был Зубков (и, конечно, его разгоняющие). Да — на излете карьере. Но в пиковой форме. Мы ждали от Александра двух гарантированных наград. Получили в итоге два золота!
Потом Зубков ушел.
В роли лидера сборной его заменил другой Александр — Касьянов. На домашних Олимпийских играх он оба раза остановился в шаге от медали. Обидные четвертые места! Еще год ушел на то, чтобы смириться с этим результатом. Но нынешний сезон Касьянов начал так, что дал повод задуматься — а мы ведь снова лучшие на бобслейных трассах!
Увы, успехи в декабре сменились невнятным выступлением после Нового года. Начиная с этапа в Винтерберге никто из россиян не попадал в призы. Касьянов
СКЕЛЕТОН (2).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
1 0 1 2.
Александр Третьяков в нынешнем сезоне принял участие в семи этапах Кубка мира. Шесть раз попал в призы. Дважды — взял золото (в
Что касается женской команды, то… Бронзовая медалистка Сочи Елена Никитина опять же была под отстранением. Но в ее случае это особого значения не имело. В нынешнем сезоне она всего раз была четвертой. В остальных случаях не попадала в топ-15. Остальные россиянки (Мария Орлова, Юлия Канакина) выглядят не лучше. Шансов на медали Игр тут почти нет.
САННЫЙ СПОРТ (4).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 2 0 2.
Хорошая новость — Роман Репилов (1) и Семен Павличенко (2) лидируют в общем зачете Кубка мира. Татьяна Иванова в нем же идет на третьем месте. Плохая — главный старт сезона, чемпионат мира в австрийском Иглсе, наша команда, по сути, провалила. Конечно, два серебра и бронза — лучше, чем ничего. Но не так здорово, как нам хотелось бы, смотря на результаты Кубка мира. (Не говоря о том, что одна медаль — за второе место Репилова в спринте — не «олимпийская»). Подвести лидеров на пике формы к важнейшему турниру тренерский штаб не смог. Так же, как сами лидеры неважно выступили на предолимпийском старте в Пхенчхане. Правда, Иванова взяла тут золото, но вот мужчины все как один ошиблись в девятом повороте и оказались в арьергарде. Репилов — 28-й, Павличенко — 14-й.
Впрочем, ошибки для того и созданы, чтобы на них учиться. Если удастся их не повторить — все может быть неплохо. Феликс Лох уже не так непобедим. Все остальные — и подавно. А молодая российская команда только продолжит прибавлять.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (11).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 0 0.
Обычно в этом виде спорта мы изначально ничего не ждем, но за последние три года ситуация слегка исправилась в лучшую сторону. Александр Хорошилов, отпраздновав 30-летие, вдруг обнаружился в списках сильнейших слаломистов мира! Выиграл этап Кубка мира в Шладминге (в январе 2015-го), еще 8 раз поднимался на подиум (почему-то всегда — только на третью ступень), догнал по их количеству лучшего горнолыжника в нашей истории (Александра Жирова) и, наконец, стал 5-м на последнем чемпионате мира в
СНОУБОРД (10).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
2 1 1 4.
Забудьте о победах Вика Уайлда — после триумфа в Сочи он ничего, толком, не выиграл. Попасть в десятку в этом сезоне для чемпиона предыдущих Игр —
К счастью, супруга Уайлда Алена Заварзина держится в лидерах и снова побеждает. На ее счету — золото двух последних этапов Кубка мира. Включая — и это главное! — в Корее, на олимпийской трассе. Однако бронзовый призер домашних Игр непредсказуема. И выйти на пик формы в нужный момент может нечасто.
В других же видах (кроме слалома) нам почти ничего не светит. Есть легкая надежда на
ФРИСТАЙЛ (10).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 1 1.
Наш единственный медалист Сочи — могулист Александр Смышляев — пропустил нынешний сезон
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (5).
Результат в Сочи-2014.
З С Б Всего.
3 1 1 5.
Вот он — наш вид и главная надежда на золото Олимпийских игр!
Плюс — пары, танцы на льду и мужчины, где ситуация хуже, но не безнадежна. И если все совсем будет плохо, у нас остается командный турнир, где пьедестал с вероятностью 99% можно предсказать уже сейчас: Россия, США и Канада. Только неизвестно, в какой последовательности.
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
3 1 1 5.
Виктор Ан
КЕРЛИНГ (2).
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 0 0.
Женская сборная России пережила смену состава — команду скипа Анны Сидоровой по результатам Суперкубка-2016 сменила пятерка во главе с Викторией Моисеевой. И сходу взяла золото чемпионата Европы-2016, ставшее для нас вторым подряд, третьим — с 2012 года и четвертым в истории. Плюс в активе россиянок — бронзы трех последних чемпионатов мира (2014−2016). Динамика говорит о том, что в Корее мы точно будем претендовать на место в тройке. А можем снова пролететь мимо нее. Олимпиады нашей сборной даются куда менее успешно, чем другие крупные турниры.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ (4).
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 0 0.
Результаты Ирины Аввакумовой мечутся, как лист на ветру. Россиянка может попасть в призеры и на следующем старте оказаться в конце второй десятки. Перед Сочи Аввакумова выигрывала этапы Кубка мира, но на домашних Играх оказалась далеко за чертой призеров. Сейчас на ее счету и
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (3).
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 0 0.
Это даже не смешно. Заявления (в том числе, со стороны руководства национальной федерации) о том, что мы даже близко не способны бороться за медали на крупных турнирах, надоели настолько, что возникает вопрос: почему этот вид спорта до сих пор вообще финансируется в нашей стране?
ХОККЕЙ (2).
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 0 0 0.
Единственный (не считая керлинга) командный турнир зимних Олимпийских игр всегда непредсказуем. Даже в Сочи, собрав лучший состав, доверив руководство командой авторитетному тренеру, накачав игроков патриотизмом, а болельщиков — ожиданиями реванша за позор «3:7» в Ванкувере, российская мужская сборная в итоге проиграла в четвертьфинале финнам. С Пхенчханом вопросов еще больше (в том числе — по участию в турнире звезд НХЛ). Ответы станут известны ближе к Играм.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (14).
Результат Сочи-2014.
З С Б Всего.
0 1 2 3.
Павел Кулижников не успел отбыть дисквалификацию (полученную после юниорского ЧМ-2012 за метиглгексанамин) до Игр в Сочи, так что на мировой арене засветился позже — в первом постолимпийском сезоне. Засветился так, что все ахнули: россиянин мгновенно стал суперзвездой спринта, выигрывая старт за стартом, обновляя рекорды планеты на 500 м и собирая коллекцию золотых наград чемпионатов мира (сейчас у него таких — пять за два года). Если ждать от кого железной победы в Корее, то от Кулижникова! Но вот беда — в нынешнем сезоне Павел попал под тяжелый пресс из микса в виде угрозы пожизненной дисквалификации за употребление мельдония (угроза уже отпала), косых взглядов соперников, травм и связанного с ними падения результатов. В итоге парень не выдержал. Сначала угодил в полицию за пьяные выходки в японском Нагано, потом — вовсе прекратил участие в турнирах (тут, правда, сказались те самые проблемы со здоровьем). Ждать его на льду в официальных стартах придется не раньше осени. И в каком состоянии Кулижников вернется — еще вопрос. Да, без него тоже есть кому бороться за медали в Пхенчхане. Денис Юсков хоть и проиграл последний чемпионат мира (остался вторым), но на коронной «полуторке» статус фаворита не утратил (рекорд равнинных катков и три золота ЧМ с 2013-го говорят сами за себя). Плюс может бороться на «тысяче». Руслан Мурашов имеет победный опыт на «пятисотке», Ольга Фаткулина в спринте стабильно претендует на медали во всех важных стартах, Анна Юракова серьезно прогрессирует на стайерских дистанциях (есть награды Кубка мира на 5000 м), плюс женская сборная уверенно держится в тройке лучших в пасьюте. Но… Без Кулижникова в его лучшей форме никто нам золота гарантировать не сможет. А что будет с Кулижниковым через полгода — не знает даже он сам.
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