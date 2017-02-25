Сборная России завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх
СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом журналистам сообщили в
пресс-центре Игр.
«В первый соревновательный день на Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей — шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований», — уточнили в
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