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25 февраля 2017, 10:06 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Игр.

«В первый соревновательный день на Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей — шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований», — уточнили в пресс-службе.
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