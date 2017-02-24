МОК начал перепроверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014

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В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.