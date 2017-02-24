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24 февраля 2017, 17:35 | Олимпизм | ТАСС

МОК начал перепроверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года, фамилии которых фигурируют в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

После опубликования второй части доклада Независимой комиссии <span class=error>WADA</span> сообщалось что Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы россиян на Играх в Сочи. Увеличить
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В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.
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WADA не планирует ужесточать систему выдачи терапевтических исключений

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено изменять систему выдачи спортсменам терапевтических исключений на применение запрещенных препаратов (TUE). Об этом ТАСС заявил глава WADA Крейг Риди.
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