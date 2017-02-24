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24 февраля 2017, 15:40 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан продолжает занимать четвертое место медального зачета Азиады-2017

После шестого медального дня зимних Азиатских игр в Саппоро положение сборной Казахстана осталось неизменным, сообщает Sports.kz.

Казахстан с 19 медалями (5 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых) расположился на четвертой позиции в медальном зачете. Первое место занимает Япония — 56 (19−19−18), второе — Южная Корея — 42 (14−14−14), третье — Китай — 24 (9−8−7).

В пятницу, 24 февраля, копилку команды Казахстана «золотом» пополнили биатлонистка Галина Вишневская и фристайлистка Юлия Галышева.

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