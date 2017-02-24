Казахстан продолжает занимать четвертое место медального зачета Азиады-2017

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Международный совет военного спорта (CISM) выступает против политизации спорта, поэтому разногласия между рядом западных стран и Россией не принимались во внимание при принятии решения о том, в какой стране пройдут III зимние Всемирные военные игры, сообщил президент CISM полковник Абдулхаким Аль-Шино журналистам в Сочи, где в пятницу пройдет церемония открытия игр.