Глава CISM: Выбор Сочи для проведения военных игр был сделан без оглядки на политику
СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Международный совет военного спорта (CISM) выступает против политизации спорта, поэтому разногласия между рядом западных стран и Россией не принимались во внимание при принятии решения о том, в какой стране пройдут III зимние Всемирные военные игры, сообщил президент CISM полковник Абдулхаким
Аль-Шино журналистам в Сочи, где в пятницу пройдет церемония открытия игр.
«Как я отмечал раньше, Россия очень могущественная страна в современном мире. Поэтому в ходе голосования выбрали именно кандидатуру России без
Он также отметил, что Россия является «очень важным членом» CISM и играет в нем значимую роль.
III зимние Всемирные военные игры пройдут на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
Торжественная церемония открытия соревнований состоится на арене «Ледяной куб», начало — 15:00 мск.
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