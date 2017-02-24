Елена Исинбаева зажжет огонь зимних Всемирных военных игр в Сочи

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Церемония открытия пройдет на олимпийской арене «Ледяной куб» (начало — 20:00 мск). В четверг в Государственном Кремлевском дворце послы III Всемирных военных игр семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, а также участница движения «Юнармия» Арина Тиканова и герой России Иван Нечаев объединили огни, зажженные в четырех военных округах и на Северном флоте.

«Ишмуратова передаст огонь Исинбаевой, которая и зажжет факел», — сообщили ТАСС в пресс-службе игр.

В преддверии церемонии открытия в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты огня: перед тем, как зажечь пламя игр, 20 факелоносцев пронесут огонь символические 2017 метров.