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24 февраля 2017, 11:17 | Олимпизм | ТАСС

Елена Исинбаева зажжет огонь зимних Всемирных военных игр в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе игр.

Елена Исинбаева зажжет огонь зимних Всемирных военных игр в Сочи - Фото Увеличить
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Церемония открытия пройдет на олимпийской арене «Ледяной куб» (начало — 20:00 мск). В четверг в Государственном Кремлевском дворце послы III Всемирных военных игр семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, а также участница движения «Юнармия» Арина Тиканова и герой России Иван Нечаев объединили огни, зажженные в четырех военных округах и на Северном флоте.

«Ишмуратова передаст огонь Исинбаевой, которая и зажжет факел», — сообщили ТАСС в пресс-службе игр.

В преддверии церемонии открытия в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты огня: перед тем, как зажечь пламя игр, 20 факелоносцев пронесут огонь символические 2017 метров.

Спортивная программа Игр будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Будут разыграны 44 комплекта медалей, за которые начнут борьбу более тысячи спортсменов-военнослужащих. Выступят на играх представители Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии, Сербии, Китая, Испании, Ирана, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Турции, Швейцарии, Китая, Словении, Австрии, Италии, Бельгии, Германии, Франции.
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