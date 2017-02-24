Огонь зимних Всемирных военных игр прибыл в Сочи

Зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи и завершатся 27 февраля. В ходе Игр будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.