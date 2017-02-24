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24 февраля 2017, 1:45 | Олимпизм | ТАСС

Огонь зимних Всемирных военных игр прибыл в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Огонь III зимних Всемирных военных игр прибыл из Москвы в Сочи, который принимает соревнования с 23 по 27 февраля. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи и завершатся 27 февраля. В ходе Игр будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.
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