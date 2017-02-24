Восемь комплектов медалей разыграют в первый день на Всемирных военных играх в Сочи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«24 февраля, на III зимних Всемирных военных играх спортсмены из 26 стран разыграют восемь комплектов наград в четырех видах спорта», — сказал представитель пресс-центра.

По два комплекта наград будет разыграно в дисциплинах биатлон, лыжные гонки, ски-альпинизм и шорт-трек. Кроме того, пройдут квалификационные соревнования по скалолазанию.

После окончания первого соревновательного дня, 24 февраля в 20.00 состоится Церемония открытия III зимних Всемирных военных игр. Она пройдет в многофункциональной арене «Ледяной куб» Олимпийского парка Сочи.

Претенденты на высокие места в биатлоне

Соревнования по биатлону начнутся в 13:30, когда на десятикилометровую трассу выйдут мужчины. В 16:00 «штурмовать» трассу длиной 7,5 километра пойдут женщины.

В состав сборной Вооруженных Сил России вошли победитель чемпионата мира прапорщик Максим Цветков, а также Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, рядовой Сергей Клячин. Вместе с бронзовым призером ЧМ-2017 младшим сержантом Татьяной Акимовой в женском спринте на старт выйдут прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Анастасия Загоруйко и Ульяна Кайшева, а также рядовой Анастасия Евсюнина.

«По мнению специалистов, сборная ВС РФ по биатлону будет главным претендентом на высокие места на Играх-2017 в Сочи. Ее основные конкуренты — военнослужащие сборной Болгарии», — сообщили в пресс-центре.

Лыжные гонки

В лыжных гонках будут разыграны два комплекта наград — в 9:30 в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» состоятся гонки свободным стилем. Мужчины преодолеют дистанцию 15 км, а женщины — 10 км. В мужской гонке примут участие бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте лейтенант Николай Морилов, старший сержант Алексей Червоткин, прапорщик Артем Мальцев, и ефрейтор Денис Спицов. В женской гонке на старт индивидуальной гонки выйдут бронзовый призер олимпийских игр в Ванкувере 2010 года лейтенант Наталья Коростелева, прапорщик Наталья Ильина, прапорщик Лидия Дуркина, рядовой Анна Золотарева.

Тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов отметил, что главные конкуренты в спринтерских гонках у российских военных лыжников представители скандинавских стран, а также спортсмены Германии, Франции, Италии.

Впервые на международной арене

В ски-альпинизме спортсмены из восьми стран разыграют медали в индивидуальной гонке среди мужчин и женщин. Состязания пройдут с 8:00 до 12:00 на трассах горнолыжного центра «Роза Хутор».

Российские военнослужащие-спортсмены и их соперники стартуют на высоте 1600 м и поднимутся до вершины «Роза Пик» на высоту 2320 м. Финиш будет расположен в той же точке, что и старт соревнований. Чтобы преодолеть трассу, альпинистам предстоит совершить четыре подъема и спуска подряд.

В составе сборной ВС РФ выступят прапорщики ЦСКА Виталий Шкель (рекордсмен мира в восхождении на Эльбрус) и Евгений Марков, а также курсант Военного института физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург) Айдар Нургалиев, а также прапорщик ЦСКА Екатерина Митяева, рядовой Воздушно-космических сил Светлана Березань и курсант ВИФКа Екатерина Бурлакова.

По словам тренера российских спортсменов Сергея Березаня, для российских спортсменов III зимние Всемирные военные игры станут дебютом на крупных международных соревнованиях.

Национальный спорт Кореи

Соревнования по шорт-треку на дистанции 500 метров будут проходить в Ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи. В состав каждой команды по шорт-треку войдет восемь спортсменов (четверо мужчин и четыре женщины).

В составе сборной ВС России на старт выйдут олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, а также призер чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, прапорщик Евгения Захарова, рядовые Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.

«Старший тренер и начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрий Муратов главными конкурентами наших спортсменов на Играх в Сочи считает военных из Южной Кореи, где шорт-трек — национальный вид спорта», — отметили в пресс-центре.

Уникальный скалодром

Во Дворце спорта «Большой» пройдут квалификационные соревнования скалолазов в дисциплине «трудность».

В составе сборной Вооруженных Сил России за попадание в полуфинал будут бороться шесть спортсменов — трехкратный чемпион мира прапорщик Дмитрий Шарафутдинов и рядовые Сергей Лужецкий, Вадим Тимонов и Дмитрий Факирьянов, прапорщик Евгения Маламид и рядовой Дарья Кан.

Как отметил тренер сборной ВС РФ Сергей Сигов, основными соперниками наших спортсменов станут чемпион мира Якоб Шуберт (Австрия) и чемпионка мира, двукратная победительница общего зачета Кубка мира Мина Маркович (Словения).

Скалодром, на котором спортсменам предстоит состязаться, Минобороны РФ приобрело специально для Военных игр. Его высота 15 метров, ширина 12 метров, навис над основанием 7 метров, таким образом, отклонение составляет порядка 30 градусов. После оконания соревнований скалодром будет установлен в Манеже ЦСКА в Москве. Ожидается, что он станет основной базой подготовки национальной сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.