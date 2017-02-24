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24 февраля 2017, 0:33 | Олимпизм | ТАСС

Медведев примет участие в открытии Всемирных военных игр в Сочи

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр, которая пройдет в Сочи. Как сообщили в пресс-службе кабмина, глава правительства также посетит ситуационный центр зимних Всемирных военных игр.

III зимние Всемирные игры пройдут в период с 22 по 28 февраля на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт-трек. Торжественная церемония открытия соревнований состоится на арене «Ледяной куб».

На играх будет разыграно 44 комплекта медалей. В соревнованиях примут участие более 400 военнослужащих- спортсменов из 26 стран: Российской Федерации, Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Кореи, Сербии, Словении, Таджикистана, Турции, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Международный совет военного спорта (Conseil International du Sport Militaire, CISM) был основан 18 февраля 1948 года в Ницце (Франция) пятью государствами: Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.

Основной задачей CISM является установление тесных и постоянных связей между вооруженными силами разных стран в области спорта и физического воспитания; девиз CISM — «Дружба через спорт». CISM объединяет 135 стран и является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Отличительная особенность CISM в том, что он объединяет только военных спортсменов. Вооруженные силы СССР были приняты в члены CISM 10 мая 1991 года.

Ежегодно CISM проводит чемпионаты мира как по летним, так и по зимним видам спорта на различных континентах. Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года (по аналогии с Олимпийскими играми). Зимние Всемирные военные игры ранее проводились в 2010 и 2013 годах.
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