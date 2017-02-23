Огонь III Всемирных военных игр объединили в Кремле

Во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония объединения пламени. Под звуки фанфар, в сопровождении роты Почетного караула послы игр — семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, а также участница движения «Юнармия» Арина Тиканова и герой России Иван Нечаев объединили огонь, который оправился в Сочи, вновь ставший на пять дней столицей зимнего мирового спорта.

Как сообщили в пресс-центре Игр, огонь прибудет в Сочи сегодня ночью. 24 февраля в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты: 20 факелоносцев пронесут огонь символические 2017 метров и зажгут пламя III Всемирных военных игр.