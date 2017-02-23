Огонь III Всемирных военных игр объединили в Кремле
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Послы III Всемирных военных игр объединили огонь Игр в Кремле, ночью он прибудет в Сочи. Огни военных игр были зажжены в пяти военных округах и на Северном флоте. Эстафета военного огня прошла в пяти крупных городах России —
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Хабаровске и Североморске, после чего лампады были доставлены в Москву. Общее количество участников эстафеты составило более 10 тысяч человек.
Во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония объединения пламени. Под звуки фанфар, в сопровождении роты Почетного караула послы игр — семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, а также участница движения «Юнармия» Арина Тиканова и герой России Иван Нечаев объединили огонь, который оправился в Сочи, вновь ставший на пять дней столицей зимнего мирового спорта.
Как сообщили в
Участники военных игр разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски- альпинизм, спортивное скалолазание в помещении,
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