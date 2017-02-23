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23 февраля 2017, 19:07 | Олимпизм | Sports.kz

Расписание выступлений казахстанцев на Азиаде-2017 24 февраля

Sports.kz представляет Вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на Азиаде-2017 в Саппоро в пятницу, 24 февраля.

Sports.kz представляет Вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на <span class=error>Азиаде</span>-2017 в Саппоро в пятницу 24 февраля. Увеличить
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Биатлон

07:00* Гонка преследования. 12,5 километров. Мужчины
Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун, Антон Пантов

09:00 Гонка преследования. 10 километров. Женщины
Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова

Горные лыжи

07:00 Слалом. Мужчины
Игорь Закурдаев, Захар Кучин

Лыжные гонки

07:00 Эстафета. 4Х5 километров. Женщины
Сборная Казахстана

09:30 Эстафета. 4Х10 километров. Мужчины
Сборная Казахстана

Фристайл

07:00 Двойной могул. Мужчины
Дмитрий Бармашов, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

07:30 Двойной могул. Женщины
Юлия Галышева

Хоккей с шайбой

12:30 Мужчины. Казахстан — Китай

Прыжки с трамплина

13:45 Большой трамплин. Мужчины
Константин Соколенко, Сабыржан Муминов, Сергей Ткаченко, Марат Жапаров

Фигурное катание

15:05 Короткая программа. Мужчины
Абзал Ракимгалиев, Денис Тен.

* указано время Астаны.

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