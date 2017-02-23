Расписание выступлений казахстанцев на Азиаде-2017 24 февраля
Sports.kz представляет Вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на Азиаде-2017 в Саппоро в пятницу, 24 февраля.
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Биатлон
07:00* Гонка преследования. 12,5 километров. Мужчины
Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун, Антон Пантов
09:00 Гонка преследования. 10 километров. Женщины
Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова
Горные лыжи
07:00 Слалом. Мужчины
Игорь Закурдаев, Захар Кучин
Лыжные гонки
07:00 Эстафета. 4Х5 километров. Женщины
Сборная Казахстана
09:30 Эстафета. 4Х10 километров. Мужчины
Сборная Казахстана
Фристайл
07:00 Двойной могул. Мужчины
Дмитрий Бармашов, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
07:30 Двойной могул. Женщины
Юлия Галышева
Хоккей с шайбой
12:30 Мужчины. Казахстан — Китай
Прыжки с трамплина
13:45 Большой трамплин. Мужчины
Константин Соколенко, Сабыржан Муминов, Сергей Ткаченко, Марат Жапаров
Фигурное катание
15:05 Короткая программа. Мужчины
Абзал Ракимгалиев, Денис Тен.
* указано время Астаны.
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