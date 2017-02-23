Путин: Соревнования военных спортсменов повышают доверие между странами

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Краткая беседа состоялась в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества.

Российский лидер поприветствовал и поблагодарил представителей делегаций за их решение принять участие в Играх. «Это — замечательное событие, потому что оно повышает доверие в такой важнейшей сфере, как военное сотрудничество», — подчеркнул президент РФ. «Очень важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицел военной и боевой техники, а на спортивных площадках», — обратился Путин к военным спортсменам.

Он выразил надежду, что участникам соревнований понравится в Сочи, где была создана замечательная спортивная инфраструктура. «Мы сделаем все для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Для всех участников соревнований мы создадим хорошие условия для проявления ваших самых лучших качеств», — заключил президент.

На встрече, помимо глав делегаций из более чем двух десятков стран, присутствовали президент Международного совета военного спорта полковник Абдельхаким Аль-Шино и другие руководители этой организации, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Путин пожелал удачи всем участникам соревнований. Он также попросил передать «самые лучшие пожелания всему личному составу Вооруженных сил стран, которые вы представляете».

В ответном слове глава Международного совета военного спорта Абдельхаким Аль-Шино поблагодарил российского лидера за усилия по подготовке Игр в Сочи. Он отметил, что российские военные спортсмены «служат прекрасным примером» для своих коллег из других стран. «У вас в стране налажено прекрасное взаимодействие между министерством спорта и Вооруженными силами, что дает возможность взращивать таких профессиональных спортсменов», — заметил Аль-Шино.

Глава Международного совета военного спорта отметил, что ему понравилось выступление российского лидера на спортивном форуме во Владимире (в октябре 2016 года). «Тогда Вы сказали: давайте держать спорт в стороне от политики», — напомнил Аль-Шино. «Россия сегодня действительно делает это непосредственно, проводя III Всемирные военные игры. И тем самым РФ сегодня отправляет очень четкое послание всему миру», — подчеркнул руководитель организации, пояснив, что «те страны, которым можно доверять, должны держать спорт в стороне от политики».

«Хочу Вас заверить, что мы продолжим придерживаться того подхода, что необходимо использовать спорт в качестве инструмента для достижения мира и дружбы между странами», — обратился Аль-Шино к Путину.

О Зимних Всемирных военных играх