Путин: Соревнования военных спортсменов повышают доверие между странами
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования военных спортсменов повышают уровень доверия между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций
стран-участниц III зимних Всемирных военных игр, которые открываются в Сочи.
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Краткая беседа состоялась в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества.
Российский лидер поприветствовал и поблагодарил представителей делегаций за их решение принять участие в Играх. «Это — замечательное событие, потому что оно повышает доверие в такой важнейшей сфере, как военное сотрудничество», — подчеркнул президент РФ. «Очень важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицел военной и боевой техники, а на спортивных площадках», — обратился Путин к военным спортсменам.
Он выразил надежду, что участникам соревнований понравится в Сочи, где была создана замечательная спортивная инфраструктура. «Мы сделаем все для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Для всех участников соревнований мы создадим хорошие условия для проявления ваших самых лучших качеств», — заключил президент.
На встрече, помимо глав делегаций из более чем двух десятков стран, присутствовали президент Международного совета военного спорта полковник Абдельхаким
Путин пожелал удачи всем участникам соревнований. Он также попросил передать «самые лучшие пожелания всему личному составу Вооруженных сил стран, которые вы представляете».
В ответном слове глава Международного совета военного спорта Абдельхаким
Глава Международного совета военного спорта отметил, что ему понравилось выступление российского лидера на спортивном форуме во Владимире (в октябре 2016 года). «Тогда Вы сказали: давайте держать спорт в стороне от политики», — напомнил
«Хочу Вас заверить, что мы продолжим придерживаться того подхода, что необходимо использовать спорт в качестве инструмента для достижения мира и дружбы между странами», — обратился
О Зимних Всемирных военных играх
Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 24 по 28 февраля. В ходе состязаний будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
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