Жители Южной Кореи за первые 2 недели подали более 135 тысяч заявок на билеты ОИ-2018
СЕУЛ (Южная Корея), 23 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Жители Южной Кореи подали 135 551 заявку на билеты Олимпийских игр 2018 года за первые две недели после открытия соответствующего онлайн-сервиса, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе оргкомитета Игр в Пхенчхане.
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В общую продажу билеты поступят 5 сентября 2017 года.
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