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23 февраля 2017, 16:09 | Олимпизм | Р-Спорт

Жители Южной Кореи за первые 2 недели подали более 135 тысяч заявок на билеты ОИ-2018

СЕУЛ (Южная Корея), 23 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Жители Южной Кореи подали 135 551 заявку на билеты Олимпийских игр 2018 года за первые две недели после открытия соответствующего онлайн-сервиса, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе оргкомитета Игр в Пхенчхане.

СЕУЛ (Южная Корея) 23 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. Жители Южной Кореи подали 135 551 заявку на билеты Олимпийских игр 2018 года за первые две недели после открытия соответствующего <nobr>онлайн-сервиса</nobr> сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> оргкомитета Игр в Пхенчхане. Увеличить
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Оргкомитет запустил онлайн-бронирование заявок на билеты 9 февраля, ровно за год до старта Игр. Подавшие заявки смогут принять участие в лотерейном розыгрыше билетов на соревнования.

В общую продажу билеты поступят 5 сентября 2017 года.
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