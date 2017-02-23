Всемирные военные игры стартуют в Сочи

Программа III Военных игр состоит из биатлона, лыжных гонок, горнолыжного спорта, шорт-трека, а также скалолазания, ски-альпинизма и лыжного ориентирования. Первые соревнования пройдут 23 февраля, на следующий день на олимпийской арене «Ледяной куб» запланирована церемония открытия (начало — 20:00 мск).

Будут разыграны 44 комплекта медалей, за которые начнут борьбу более тысячи спортсменов-военнослужащих, в том числе из стран, входящих в НАТО. Выступят на играх представители Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии, Сербии, Китая, Испании, Ирана, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Турции, Швейцарии, Китая, Словении, Австрии, Италии, Бельгии, Германии, Франции.

В российскую команду вошли многие известные спортсмены, входящие в состав национальных сборных. Это, в частности, чемпион мира по биатлону Максим Цветков и бронзовый призер Татьяна Акимова, олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров и трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова. Послами Военных игр в Сочи стали олимпийские чемпионы Софья Великая, Елена Исинбаева и Дмитрий Саутин.

Огонь сольется в Кремлевском дворце

Перед открытием пройдет эстафета передачи огня Военных игр, который был зажжен в поселке Янтарный Калининградской области, в Саамской деревне под Мурманском, на Лопатинском маяке на Сахалине, в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус, а также на Магнитогорском металлургическом комбинате. Эстафета огня прошла по знаковым точкам всех округов страны — от самой западной ее оконечности до восточных границ. Торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Презентация медалей Военных игр прошла в понедельник в ТАСС. Награждение победителей Военных игр будет проходить в Олимпийском парке Сочи, где вручались медали чемпионам и победителям Игр 2014 года. Спортивные состязания пройдут на олимпийских объектах, вход для болельщиков будет бесплатным. Безопасность на играх будут обеспечивать более 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии.

Соревнования завершатся 27 февраля, в этот день в «Ледяном кубе» пройдет и закрытие игр.

Всемирные военные игры проходят раз в четыре года. Ранее зимние соревнования состоялись в итальянском Валле- д’Аосте (2010) и французском Анси (2013), завершившись победами хозяев в неофициальном зачете. Летние Военные игры проходят с 1995 года, следующие запланированы на 2019 год в китайском Ухане.