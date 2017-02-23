Всемирные военные игры стартуют в Сочи
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зимние Всемирные военные игры стартуют в четверг в Сочи. В течение пяти дней пройдут соревнования по семи видам спорта среди военнослужащих более 20 стран.
Программа III Военных игр состоит из биатлона, лыжных гонок, горнолыжного спорта,
Будут разыграны 44 комплекта медалей, за которые начнут борьбу более тысячи
В российскую команду вошли многие известные спортсмены, входящие в состав национальных сборных. Это, в частности, чемпион мира по биатлону Максим Цветков и бронзовый призер Татьяна Акимова, олимпийский чемпион по
Огонь сольется в Кремлевском дворце
Перед открытием пройдет эстафета передачи огня Военных игр, который был зажжен в поселке Янтарный Калининградской области, в Саамской деревне под Мурманском, на Лопатинском маяке на Сахалине, в
Презентация медалей Военных игр прошла в понедельник в ТАСС. Награждение победителей Военных игр будет проходить в Олимпийском парке Сочи, где вручались медали чемпионам и победителям Игр 2014 года. Спортивные состязания пройдут на олимпийских объектах, вход для болельщиков будет бесплатным. Безопасность на играх будут обеспечивать более 1,3 тысячи сотрудников Росгвардии.
Соревнования завершатся 27 февраля, в этот день в «Ледяном кубе» пройдет и закрытие игр.
Всемирные военные игры проходят раз в четыре года. Ранее зимние соревнования состоялись в итальянском Валле- д’Аосте (2010) и французском Анси (2013), завершившись победами хозяев в неофициальном зачете. Летние Военные игры проходят с 1995 года, следующие запланированы на 2019 год в китайском Ухане.
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