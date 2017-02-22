Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Будапешт не будет участвовать в выборах города — организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на венгерское правительство.
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Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Таким образом, на проведение Игр претендуют Париж и
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