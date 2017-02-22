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22 февраля 2017, 22:24 | Олимпизм | ТАСС

Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Будапешт не будет участвовать в выборах города — организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на венгерское правительство.

Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024 - Фото Увеличить
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Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Таким образом, на проведение Игр претендуют Париж и Лос-Анджелес.
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