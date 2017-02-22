Олимпийский чемпион лыжник Ди Чента мечтает завоевать медаль на Военных играх в Сочи

Ранее итальянская делегация спортсменов прилетела в аэропорт Сочи.

«Очень рад оказаться в Сочи вновь, последний раз был здесь на Олимпиаде в 2014 году. Вернулся сюда, чтобы поучаствовать в Военных играх и проверить свои возможности. Безусловно, российские спортсмены — фавориты соревнований по лыжным гонкам, но итальянцы надеются, что смогут побороться. Вообще, я мечтаю завоевать медаль здесь в Сочи, любая награда будет для меня настоящим подарком», — сказала Ди Чента.

Соревнования по лыжным гонкам на Всемирных военных играх стартуют 24 февраля.