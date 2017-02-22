Олимпийский чемпион лыжник Ди Чента мечтает завоевать медаль на Военных играх в Сочи
СОЧИ, 22 февраля. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Двукратный олимпийский чемпион итальянец Джорджо Ди Чента мечтает завоевать медаль третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. Об этом спортсмен заявил журналистам.
Ранее итальянская делегация спортсменов прилетела в аэропорт Сочи.
«Очень рад оказаться в Сочи вновь, последний раз был здесь на Олимпиаде в 2014 году. Вернулся сюда, чтобы поучаствовать в Военных играх и проверить свои возможности. Безусловно, российские спортсмены — фавориты соревнований по лыжным гонкам, но итальянцы надеются, что смогут побороться. Вообще, я мечтаю завоевать медаль здесь в Сочи, любая награда будет для меня настоящим подарком», — сказала Ди Чента.
Соревнования по лыжным гонкам на Всемирных военных играх стартуют 24 февраля.
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