WADA планирует существенно увеличить бюджет в 2018 году

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«Это уже общепризнанный факт, что при ежегодном бюджете примерно в $27 млн у WADA и международной антидопинговой программы недостаточно средств для исполнения обязанностей, — сказал Риди. — Безусловно, существенная прибавка в финансировании нужна для выполнения рекомендаций, предложенных на заседании совета учредителей WADA в ноябре 2016 года. Руководство WADA вместе с финансовым комитетом организации сейчас работает над проектом бюджета на 2018 год, который учтет всю новую стратегическую деятельность под расширенной юрисдикцией WADA».

В октябре 2016 года WADA сообщило о том, что на расследование ситуации с допингом в России под руководством юриста Ричарда Макларена было потрачено $2,5 млн. При этом представители агентства отмечали, что данная сумма была выделена из резервного фонда организации.

Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.