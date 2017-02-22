WADA планирует существенно увеличить бюджет в 2018 году
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) планирует существенно повысить бюджет организации в 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент WADA Крейг Риди.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это уже общепризнанный факт, что при ежегодном бюджете примерно в $27 млн у WADA и международной антидопинговой программы недостаточно средств для исполнения обязанностей, — сказал Риди. — Безусловно, существенная прибавка в финансировании нужна для выполнения рекомендаций, предложенных на заседании совета учредителей WADA в ноябре 2016 года. Руководство WADA вместе с финансовым комитетом организации сейчас работает над проектом бюджета на 2018 год, который учтет всю новую стратегическую деятельность под расширенной юрисдикцией WADA».
В октябре 2016 года WADA сообщило о том, что на расследование ситуации с допингом в России под руководством юриста Ричарда Макларена было потрачено $2,5 млн. При этом представители агентства отмечали, что данная сумма была выделена из резервного фонда организации.
Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене
9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter