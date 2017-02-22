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https://sport.mail.ru/news/olympics/28860834/
22 февраля 2017, 11:36 | Олимпизм | ТАСС

WADA не планирует ужесточать систему выдачи терапевтических исключений

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено изменять систему выдачи спортсменам терапевтических исключений на применение запрещенных препаратов (TUE). Об этом ТАСС заявил глава WADA Крейг Риди.

Глава агентства Крейг Риди подчеркнул что TUE выдаются под жестким контролем со стороны антидопинговых органов. Увеличить
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«Программа терапевтических исключений является необходимой частью элитного спорта, она имеет признание со стороны подавляющего большинства спортсменов, врачей и всех заинтересованных сторон в борьбе с допингом, — сказал Риди. — Право на использование запрещенных веществ выдается исключительно антидопинговыми организациями после тщательной проверки в соответствии с положениями ISTUE (международный стандарт использования терапевтических исключений — прим. ТАСС), а также после оценки трех врачей, специализирующихся на спортивной медицине или других соответствующих специальностях. Выданные разрешения на использование запрещенных веществ в дальнейшем поступают на рассмотрение в соответствующие антидопинговые агентства и WADA. Не стоит забывать, что для выдачи TUE требуется строгое выполнение четырех критериев».

«После выдачи TUE должны соблюдаться предписанная дозировка, частота, способ и продолжительность приема», — добавил собеседник агентства.

Хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, в конце прошлого года опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла дискуссия на тему правильности и легальности выдачи некоторым атлетам терапевтических исключений.
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МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настроено на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и поддерживает усилия России в этом направлении. Об этом ТАСС заявил президент ВАДА Крейг Риди.
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