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22 февраля 2017, 11:24 | Олимпизм | ТАСС

ВАДА решительно настроено на восстановление РУСАДА

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настроено на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и поддерживает усилия России в этом направлении. Об этом ТАСС заявил президент ВАДА Крейг Риди.

По словам главы ВАДА Крейга Риди организация предпринимает усилия по возвращению РУСАДА в рамки международного антидопингового кодекса. Увеличить
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«ВАДА решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного антидопингового кодекса, — сказал Риди. — Но важнее всего — признание выводов доклада Ричарда Макларена в России, ВАДА работает в этом направлении с соответствующими органами власти в стране. Два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (ЮКАД) следят за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества. РУСАДА была предоставлена дорожная карта по восстановлению членства, и мяч явно на их поле».

Независимая комиссия ВАДА 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей ВАДА 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение «культуры отношения к допингу» в стране.

В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

20 февраля в интервью «Российской газете» помощник президента РФ и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин сообщил о завершении подготовки проекта национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова.
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