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22 февраля 2017, 8:52 | Олимпизм | ТАСС

Кабмин распределил 7,8 млрд рублей на строительство объектов Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило субсидии в размере почти 7,8 млрд рублей на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Увеличить
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«Подписанным распоряжением распределяются бюджетные ассигнования в размере 7768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5535,9 млн рублей, в 2018 году — 2233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады», — говорится в документе.

Отмечается, что бюджет в размере 2516,8 млн рублей, резервируемый на создание двух спортивных объектов Универсиады, будет распределен после получения необходимых заключений на проектную документацию этих объектов.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт готов обсуждать конкретные инициативы Открытого правительства по публичному аудиту крупных спортивных строек. Об этом сообщил журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
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