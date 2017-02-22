Кабмин распределил 7,8 млрд рублей на строительство объектов Универсиады в Красноярске

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«Подписанным распоряжением распределяются бюджетные ассигнования в размере 7768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5535,9 млн рублей, в 2018 году — 2233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады», — говорится в документе.

Отмечается, что бюджет в размере 2516,8 млн рублей, резервируемый на создание двух спортивных объектов Универсиады, будет распределен после получения необходимых заключений на проектную документацию этих объектов.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.