Кабмин распределил 7,8 млрд рублей на строительство объектов Универсиады в Красноярске
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило субсидии в размере почти 7,8 млрд рублей на строительство объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Подписанным распоряжением распределяются бюджетные ассигнования в размере 7768,9 млн рублей, в том числе в 2017 году — 5535,9 млн рублей, в 2018 году — 2233 млн рублей, на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов Универсиады», — говорится в документе.
Отмечается, что бюджет в размере 2516,8 млн рублей, резервируемый на создание двух спортивных объектов Универсиады, будет распределен после получения необходимых заключений на проектную документацию этих объектов.
29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter