Олимпийский совет Азии утвердил проведение первых зимних игр «Дети Азии» на Сахалине

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«Игры пройдут в 2019 году, ориентировочно — с 15 по 28 февраля», — говорится в сообщении.

«Вы вступаете в новый этап истории игр “Дети Азии”. На вас лежит огромная ответственность. Мне рассказывали, что на Сахалине строится большое количество спортивных объектов, которые возводят для проведения соревнований. Я планирую посетить Сахалинскую область и посмотреть своими глазами все, что вы делаете», — пообещал шейх.

Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев заверил президента Олимпийского совета Азии, что к 2019 году все будет готово к приему международных делегаций. Планируется, что в зимних играх «Дети Азии» примут участие спортсмены из 35 стран мира.

Ране сообщалось, что Сахалинская область для проведения игр готова предложить 10 спортивных объектов, которые находятся в черте Южно-Сахалинска. Это спортивно- туристический комплекс «Горный воздух», лыжный, трамплинный комплексы, два ледовых дворца и др. К моменту проведения соревнований будет введен в эксплуатацию биатлонный центр, еще один ледовый дворец, комплексы для проживания спортсменов для спортсменов. На СТК «Горный воздух» будут построены новые трассы и канатные дороги.

«Дети Азии».

В июле 2016 года в Якутске прошли летние международные спортивные игры «Дети Азии». Глава Якутии Егор Борисов выступил с инициативой провести на территории республики зимние игры по аналогии с олимпийским циклом. Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко отметил, что в Якутии, где проводятся «Дети Азии» нет должной инфраструктуры для проведения зимних игр, а климат более суровый, чем в Сахалинской области.