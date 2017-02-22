Олимпийский совет Азии утвердил проведение первых зимних игр «Дети Азии» на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Президент Олимпийского совета Азии шейх Аль-Фахад Аль-Сабах утвердил проведение первых зимних международных игр «Дети Азии» на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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«Игры пройдут в 2019 году, ориентировочно — с 15 по 28 февраля», — говорится в сообщении.
«Вы вступаете в новый этап истории игр “Дети Азии”. На вас лежит огромная ответственность. Мне рассказывали, что на Сахалине строится большое количество спортивных объектов, которые возводят для проведения соревнований. Я планирую посетить Сахалинскую область и посмотреть своими глазами все, что вы делаете», — пообещал шейх.
Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев заверил президента Олимпийского совета Азии, что к 2019 году все будет готово к приему международных делегаций. Планируется, что в зимних играх «Дети Азии» примут участие спортсмены из 35 стран мира.
Ране сообщалось, что Сахалинская область для проведения игр готова предложить 10 спортивных объектов, которые находятся в черте
«Дети Азии».
В июле 2016 года в Якутске прошли летние международные спортивные игры «Дети Азии». Глава Якутии Егор Борисов выступил с инициативой провести на территории республики зимние игры по аналогии с олимпийским циклом. Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко отметил, что в Якутии, где проводятся «Дети Азии» нет должной инфраструктуры для проведения зимних игр, а климат более суровый, чем в Сахалинской области.
Игры «Дети Азии» — единственный проект в России, который проводится под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Следующие летние игры в 2020 году будут проведены в
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