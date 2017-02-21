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21 февраля 2017, 21:40 | Олимпизм | Р-Спорт

ПКР до сих пор не получил от IPC согласованную дорожную карту

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Паралимпийский комитет России (ПКР) до настоящего момента не получил от Международного паралимпийского комитета (IPC) согласованную дорожную карту по ходу восстановления членства в международной организации, заявил председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

МОСКВА 21 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) до настоящего момента не получил от Международного паралимпийского комитета (IPC) согласованную дорожную карту по ходу восстановления членства в международной организации заявил председатель исполкома и первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>ПКР</span> Павел Рожков. Увеличить
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В зале исполкома ПКР состоялось заседание межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта под председательством руководителя комиссии и президента ПКР Владимира Лукина. Рожков выступил по вопросу восстановления членства ПКР в IPC.

«В настоящее время рабочей группой IPC совместно с ПКР ведется разработка подробной дорожной карты, а также создание эффективной краткосрочной программы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев. На сегодня ПКР не получил согласованную IPC дорожную карту», — сказал Рожков, слова которого приводит официальный сайт ПКР.

Рожков сообщил, что «17 февраля ПКР направил в рабочую группу IPC письмо с предложением в случае необходимости провести встречу с членами координационного комитета и руководством ПКР, целью которой станет совместная оперативная работа по доработке дорожной карты, а также скорейшая разработка эффективной краткосрочной программы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев».

В августе прошлого года IPC принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Ранее в феврале на официальном сайте IPC был опубликован первый отчет рабочей группы по восстановлению членства ПКР. В частности, в нем указывалось, что в настоящее время рабочая группа и ПКР работают над разработкой подробной дорожной карты, основанной на критериях восстановления. Рабочая группа IPC, работающая с ПКР, должна представить новую информацию по ходу выполнения ПКР критериев восстановления на встрече исполкома IPC в мае.
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