ПКР до сих пор не получил от IPC согласованную дорожную карту
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. Паралимпийский комитет России (ПКР) до настоящего момента не получил от Международного паралимпийского комитета (IPC) согласованную дорожную карту по ходу восстановления членства в международной организации, заявил председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
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В зале исполкома ПКР состоялось заседание межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта под председательством руководителя комиссии и президента ПКР Владимира Лукина. Рожков выступил по вопросу восстановления членства ПКР в IPC.
«В настоящее время рабочей группой IPC совместно с ПКР ведется разработка подробной дорожной карты, а также создание эффективной краткосрочной программы тестирования российских
Рожков сообщил, что «17 февраля ПКР направил в рабочую группу IPC письмо с предложением в случае необходимости провести встречу с членами координационного комитета и руководством ПКР, целью которой станет совместная оперативная работа по доработке дорожной карты, а также скорейшая разработка эффективной краткосрочной программы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев».
В августе прошлого года IPC принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в
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