ПКР до сих пор не получил от IPC согласованную дорожную карту

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В зале исполкома ПКР состоялось заседание межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта под председательством руководителя комиссии и президента ПКР Владимира Лукина. Рожков выступил по вопросу восстановления членства ПКР в IPC.

«В настоящее время рабочей группой IPC совместно с ПКР ведется разработка подробной дорожной карты, а также создание эффективной краткосрочной программы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев. На сегодня ПКР не получил согласованную IPC дорожную карту», — сказал Рожков, слова которого приводит официальный сайт ПКР.

Рожков сообщил, что «17 февраля ПКР направил в рабочую группу IPC письмо с предложением в случае необходимости провести встречу с членами координационного комитета и руководством ПКР, целью которой станет совместная оперативная работа по доработке дорожной карты, а также скорейшая разработка эффективной краткосрочной программы тестирования российских спортсменов-паралимпийцев».