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21 февраля 2017, 20:29 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: ОКР продолжит поддержку российским легкоатлетов в период подготовки к ОИ-2020

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет оказывать поддержку, в том числе и финансовую, отечественным легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил глава ОКР Александр Жуков.

Финансирование подготовки легкоатлетов входящих в состав сборной осуществляется за счет средств федераций и государства. Увеличить
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Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом.

«Финансирование подготовки легкоатлетов, входящих в состав сборной, осуществляется за счет средств федераций и государства. ОКР будет оказывать поддержку нашим легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм», — сказал Жуков.

Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.

Ближайший международный старт, в котором россияне могут принять участие, — зимний чемпионат Европы, он состоится 3—5 марта в Белграде.
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