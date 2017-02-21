Жуков: ОКР продолжит поддержку российским легкоатлетов в период подготовки к ОИ-2020
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет оказывать поддержку, в том числе и финансовую, отечественным легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил глава ОКР Александр Жуков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом.
«Финансирование подготовки легкоатлетов, входящих в состав сборной, осуществляется за счет средств федераций и государства. ОКР будет оказывать поддержку нашим легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм», — сказал Жуков.
Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
Ближайший международный старт, в котором россияне могут принять участие, — зимний чемпионат Европы, он состоится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter