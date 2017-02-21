Жуков: ОКР продолжит поддержку российским легкоатлетов в период подготовки к ОИ-2020

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Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом.

«Финансирование подготовки легкоатлетов, входящих в состав сборной, осуществляется за счет средств федераций и государства. ОКР будет оказывать поддержку нашим легкоатлетам в период их подготовки к Олимпийским играм», — сказал Жуков.

Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.