Жуков: проект национальной антидопинговой программы может быть представлен в марте-апреле

Ранее о готовности проекта программы сообщил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

«Проект программы готов. Думаю, что программа может быть представлена на Совете по спорту при президенте. Возможно, это случится в марте-апреле», — сказал Жуков.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.