Жуков: Проект национальной антидопинговой программы может быть представлен в марте-апреле
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проект национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова готов, он может быть представлен на Совете по спорту при президенте РФ в марте или апреле 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Ранее о готовности проекта программы сообщил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ,
«Проект программы готов. Думаю, что программа может быть представлена на Совете по спорту при президенте. Возможно, это случится в марте-апреле», — сказал Жуков.
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter