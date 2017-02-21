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21 февраля 2017, 19:44 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Проект национальной антидопинговой программы может быть представлен в марте-апреле

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проект национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова готов, он может быть представлен на Совете по спорту при президенте РФ в марте или апреле 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ранее о готовности проекта программы сообщил в интервью «Российской газете» помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

«Проект программы готов. Думаю, что программа может быть представлена на Совете по спорту при президенте. Возможно, это случится в марте-апреле», — сказал Жуков.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
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