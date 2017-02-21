Пирс назначен на пост председателя антидопингового агентства Великобритании
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Агентства по борьбе с организованной преступностью Великобритании Тревор Пирс назначен на пост председателя национального антидопингового агентства Великобритании (UKAD). Об этом сообщает
пресс-служба организации.
Пирс являлся членом совета UKAD с 2016 года. На посту председателя организации он заменил Дэвида Кенворти.
«Как действующий член совета он понимает специфику борьбы с допингом и различными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, — сказала исполнительный директор агентства Николь Сэпстед. — Я очень рада, что нам и дальше удастся использовать опыт Пирса».
Пирс в общей сложности проработал в правоохранительных органах Великобритании около 40 лет и ушел в отставку в 2015 году.
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