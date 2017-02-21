Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28851141/
21 февраля 2017, 16:13 | Олимпизм | ТАСС

Пирс назначен на пост председателя антидопингового агентства Великобритании

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Агентства по борьбе с организованной преступностью Великобритании Тревор Пирс назначен на пост председателя национального антидопингового агентства Великобритании (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пирс являлся членом совета UKAD с 2016 года. На посту председателя организации он заменил Дэвида Кенворти.

«Как действующий член совета он понимает специфику борьбы с допингом и различными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, — сказала исполнительный директор агентства Николь Сэпстед. — Я очень рада, что нам и дальше удастся использовать опыт Пирса».

Пирс в общей сложности проработал в правоохранительных органах Великобритании около 40 лет и ушел в отставку в 2015 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

МОК: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года

МОК: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Перепроверка всех допинг- проб, взятых в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, будет завершена до 2022 года. Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК), имя которого не разглашается. Его слова приводит агентство Reuters.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Бегунья Коробкина не поедет на зимний ЧЕ из-за нежелания выступать под нейтральным флагом

Daily Mail: "Челси" помогает Слуцкому найти работу в Англии

Павел Буре сообщил, что отказался от американского гражданства еще год назад