Пирс назначен на пост председателя антидопингового агентства Великобритании

Пирс являлся членом совета UKAD с 2016 года. На посту председателя организации он заменил Дэвида Кенворти.

«Как действующий член совета он понимает специфику борьбы с допингом и различными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, — сказала исполнительный директор агентства Николь Сэпстед. — Я очень рада, что нам и дальше удастся использовать опыт Пирса».

Пирс в общей сложности проработал в правоохранительных органах Великобритании около 40 лет и ушел в отставку в 2015 году.