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21 февраля 2017, 12:39 | Олимпизм | ТАСС

МОК: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Перепроверка всех допинг- проб, взятых в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, будет завершена до 2022 года. Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК), имя которого не разглашается. Его слова приводит агентство Reuters.

Об этом сообщил представитель организации имя которого не разглашается. Увеличить
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«Повторный анализ образцов с Игр в Сочи будет продолжаться до 2022 года», — сказал представитель МОК.
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