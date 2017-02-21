МОК: перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует публично представить все данные доклада Ричарда Макларена, включая имена и фамилии спортсменов, и доказать вину каждого из них, в противном случае российские атлеты должны подать в суд на WADA за клевету. Такое мнение высказал бизнесмен, бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров в интервью «Коммерсанту».