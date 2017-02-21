МОК: Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится до 2022 года
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Перепроверка всех допинг- проб, взятых в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, будет завершена до 2022 года. Об этом сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК), имя которого не разглашается. Его слова приводит агентство Reuters.
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«Повторный анализ образцов с Игр в Сочи будет продолжаться до 2022 года», — сказал представитель МОК.
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