Сергей Ахапов: «15−20 новосибирцев претендуют на Олимпиаду-2018»

Посильно ли будет нашему городу такое масштабное мероприятие и как не ударить в грязь лицом, во время вечернего разговора в редакции «ВН» рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— Сергей Александрович, как вы оцениваете шансы Новосибирска получить право проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году?

— Весной состоится полугодовой конгресс Всемирной федерации хоккея, где будут рассмотрены все заявки, в том числе и заявка Российской Федерации о проведении чемпионата в Новосибирске. Мы чувствуем позитивное и очень теплое отношение со стороны президента мировой федерации хоккея Рене Фазеля, который был здесь на открытии тренировочной ледовой арены около ЛДС «Сибирь» полтора года назад. Он очень тепло относится к сибирякам, знает, как здесь любят хоккей и что наша арена самая посещаемая в КХЛ. Но, несмотря на его поддержку, нельзя ничего предугадать, поживем — увидим.

Если все же Новосибирск примет чемпионат, это послужит огромным толчком к развитию спорта в целом в нашем регионе и к развитию хоккея в частности. Это поспособствует строительству спортивных объектов, созданию инфраструктуры и комплексному развитию территории: это и набережная, и дорожные развязки, и станция метро «Спортивная».

— Осталось чуть больше года до зимней Олимпиады в Южной Корее. Уже известно, кто из новосибирских спортсменов войдет в состав сборной России?

— Пока неизвестно, кто будет Россию представлять. Но, как говорят сами спорт­смены, «пока не сел в самолет Москва — Сеул, еще не участник». Ведь разные ситуации бывают, и спортсмены тоже суеверные. Пока идут отборочные турниры, до конца этой зимы процентов на 70 все решится. У нас есть яркие претенденты на попадание в олимпийскую команду: это лыжники и биатлонисты, сноубордисты и хоккеисты. На сегодняшний день список расширенный — порядка 15−20 человек, которые могут претендовать на попадание в олимпийскую сборную. Точку поставят главные тренеры по видам спорта.



— Известно, когда будет принято решение по допинговому скандалу с Михаилом Алояном?

— Сейчас этот вопрос рассматривает уже вторая инстанция. Апелляция подана, но дата заседания пока не определена. И уже там будет окончательное решение. Самое главное, мы знаем и понимаем тот настрой Миши Алояна, с которым он идет по жизни, тренируется, готовится к следующей Олимпиаде и будет доказывать, что он не на серебро, а на золото претендует. Для него вообще вторых и третьих мест не существует. Он очень расстраивался, возвращаясь из Лондона с бронзой, плакал, когда ему на грудь серебряную медаль вешали в Рио. Для него любое поражение — это трагедия. Так что сегодня он тренируется, готовится к новому четырехлетнему циклу. Зная его 10 лет, я, как и он сам, уверен: самые высокие места на пьедесталах у него еще впереди.



— Как развиваются адаптивные виды спорта в нашем регионе? Насколько это важно для Новосибирской области?



— В регионе есть Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области. В нем развиваются все адаптивные виды спорта. В области проживает почти 200 тысяч инвалидов, и всего 15 тысяч из них (8%) регулярно занимаются спортом. В настоящее время при строительстве новых спортивных объектов учитываются особенности людей с ограниченными возможностями здоровья. Также идет переоборудование уже существующих спортивных объектов. Помимо этого, чтобы создать условия для занятий спортом, идет работа по переподготовке кадрового состава тренеров. Работа с людьми с ограниченными возможностями требует особого к ним отношения. Помогая таким людям подняться на пьедестал почета, ты открываешь перед ними новые яркие перспективы. Для многих инвалидов, которые приходят в спортивные секции, это становится новым смыслом жизни. Если говорить о высоких результатах, то в составах сборных России от Новосибирской области есть представители хоккея, волейбола, фехтования, спортивной борьбы, других видов спорта. Фехтовальщики Виктор Дронов и Максим Шабуров вошли в состав национальной сборной для выступления на Паралимпийских играх. К сожалению, в Рио россиян не было.



— Вы сказали, что закончили свою спортивную карьеру. Но ведь общеизвестный факт, что бывших спортсменов не бывает. Как вы при своей занятости выкраиваете время для тренировок? И как вы себя заряжаете на день?



— Когда отдаешь 25 лет профессиональному спорту, то совсем отказаться от такого образа жизни невозможно. Мне нравятся игровые виды спорта, поэтому я люблю играть в футбол. Порядка 10 лет у нас есть свой коллектив, которым мы традиционно собираемся и играем.



А каждое утро я делаю зарядку, выпиваю чашку кофе и — на работу.



Досье.

Сергей Ахапов.

Заслуженный мастер спорта СССР, многократный рекордсмен и чемпион мира по плаванию в ластах. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый быстрый человек, передвигающийся под водой без дополнительных механических средств передвижения». Имеет два высших образования. С 2004 года работал в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства, где занимал должности от спортсмена-инструктора до первого заместителя генерального директора. В октябре 2012 года возглавил управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. С февраля 2016 года — руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 6−7 от 17 февраля 2017 года.